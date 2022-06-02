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Промышленный пылесос Karcher NT 40/1 AP L 1.148-321
5.0
2
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос Karcher NT 40/1 AP L 1.148-321
    Арт. О00000002360
    5.0
    2
    Промышленный пылесос Karcher NT 40/1 AP L 1.148-321

    Промышленный пылесос Karcher NT 40/1 AP L 1.148-321

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. О00000002360
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Karcher
    Мощность, Вт
    		1380
    Напряжение сети, В
    		220
    Питание
    		сеть
    Тип пылесборника
    		мешок и контейнер
    Тип уборки
    		влажная, сборка влажного мусора, сухая
    Объем бака, л
    		40
    Расход воздуха, л/с
    		74
    Разрежение, мБар
    		254
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Пылесос Karcher NT 40/1 Ap L EU 1.148-321 предназначен для уборки мастерских, строительных площадок, торговых центров. Благодаря высокой силе всасывания способен собирать мелкую пыль без использования фильтр-мешков.

      Преимущества

      • Поворотные ролики с тормозом
      • Аксессуары удобно хранить и они всегда под рукой
      • Безопасное хранение кабеля при транспортировке аппарата
      • Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует постоянно высокую силу всасывания
      • Плоская верхняя часть Karcher NT 40/1 Ap L EU 1.148-321 позволяет разместить на ней ящик с инструментами
      • Съемный корпус фильтра эффективно предотвращает неверную установку плоского складчатого фильтра