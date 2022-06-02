Промышленный пылесос Karcher NT 40/1 AP L 1.148-321
Арт. О00000002360
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|1380
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Напряжение сети, В
|220
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Питание
|сеть
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Тип пылесборника
|мешок и контейнер
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Тип уборки
|влажная, сборка влажного мусора, сухая
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Объем бака, л
|40
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Расход воздуха, л/с
|74
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Разрежение, мБар
|254
- Пылесос Karcher NT 40/1 Ap L EU 1.148-321 предназначен для уборки мастерских, строительных площадок, торговых центров. Благодаря высокой силе всасывания способен собирать мелкую пыль без использования фильтр-мешков.
Преимущества
- Поворотные ролики с тормозом
- Аксессуары удобно хранить и они всегда под рукой
- Безопасное хранение кабеля при транспортировке аппарата
- Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует постоянно высокую силу всасывания
- Плоская верхняя часть Karcher NT 40/1 Ap L EU 1.148-321 позволяет разместить на ней ящик с инструментами
- Съемный корпус фильтра эффективно предотвращает неверную установку плоского складчатого фильтра