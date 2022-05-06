Решетка вентиляционная с сеткой Event Планета П1724С, 240x170 мм
Арт. X6991454340
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.08
- Вентиляционная решетка П1724С с москитной сеткой (наклонные жалюзи наружу для естественной вытяжки). Применяется для декорирования входных и выходных отверстий каналов бытовой вентиляции.
Преимущества
- Настенный или потолочный монтаж
- Крепление при помощи шурупов
- Изготовлена из ABS-пластика
- Оснащена защитной сеткой от насекомых
- Размер 240x170 мм