Решетка вентиляционная с сеткой Event Планета П1724С, 240x170 мм

Преимущества

Настенный или потолочный монтаж

Крепление при помощи шурупов

Изготовлена из ABS-пластика

Оснащена защитной сеткой от насекомых

Размер 240x170 мм

Вентиляционная решетка П1724С с москитной сеткой (наклонные жалюзи наружу для естественной вытяжки). Применяется для декорирования входных и выходных отверстий каналов бытовой вентиляции.