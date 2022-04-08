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Влажные салфетки для очистки стекол, зеркал и фар Grass IT-0313
5.0
2
Найти аналог
Салфетки для мытья салона автомобиля
    Влажные салфетки для очистки стекол, зеркал и фар Grass IT-0313
    Арт. X131506266
    5.0
    2
    Влажные салфетки для очистки стекол, зеркал и фар Grass IT-0313

      Влажные салфетки для очистки стекол, зеркал и фар Grass IT-0313

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506266
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Тип
      		чистящие салфетки
      Материал упаковки
      		пластик
      Вес, кг
      		0.14
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Влажные салфетки для очистки стекол, зеркал и фар Grass IT-0313, 30 шт. -  выполнены из крепированной бумаги, отличающейся высокой плотностью. Применение данных изделий позволяет быстро и эффективно удалить различные загрязнения как органического, так и неорганического характера, при этом не оставляя разводов. Обладают приятным запахом свежести. Полирующая целлюлозная основа, в совокупности с ПАВ и эффективными растворителями обеспечивает высокую чистоту и прозрачность стекол после обработки.