Влажные салфетки для очистки стекол, зеркал и фар Grass IT-0313, 30 шт. - выполнены из крепированной бумаги, отличающейся высокой плотностью. Применение данных изделий позволяет быстро и эффективно удалить различные загрязнения как органического, так и неорганического характера, при этом не оставляя разводов. Обладают приятным запахом свежести. Полирующая целлюлозная основа, в совокупности с ПАВ и эффективными растворителями обеспечивает высокую чистоту и прозрачность стекол после обработки.