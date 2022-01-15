Счетчик газа Газдевайс NPM G1.6 правый
Арт. X1699250
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Счетный механизм
|механический
|
Назначение
|для дома, для квартиры
- Счетчик газа NPM G-1.6 (1 1/4) предназначен для измерения объема газа низкого давления в жилищно-коммунальном хозяйстве и быту (сжиженный газ ГОСТ 20448, нефтяной газ, крекинг-газ, природный газ ГОСТ 5542).
Преимущества
- Для изготовления корпуса устройства используют качественные материалы
- При выборе счетчика необходимо учитывать максимальный расход
- Сроки очередной поверки счетчика составляют 10 лет
- Во избежание выхода счетного механизма из строя нужно обратить внимание на указатель направления рабочей среды
- Для последующей эксплуатации необходимо место, которое предусматривают во время монтажа
- Для исключения раннего выхода счетчика из строя, необходимо установить фильтр и обратный клапан
- В обязательном порядке, для предотвращения пропусков среды необходимо пользователь уплотнительными материалами
- Перед установкой в обязательном порядке проходит ознакомление с устройством счетчика