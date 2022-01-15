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Счетчик газа Газдевайс NPM G1.6 правый
5.0
1
Найти аналог
Счетчики газа
    Счетчик газа Газдевайс NPM G1.6 правый
    Арт. X1699250
    5.0
    1
    Счетчик газа Газдевайс NPM G1.6 правый
    Счетчик газа Газдевайс NPM G1.6 правый
      Счетчик газа Газдевайс NPM G1.6 правый
      Счетчик газа Газдевайс NPM G1.6 правый

      Счетчик газа Газдевайс NPM G1.6 правый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1699250
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Газдевайс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Счетный механизм
      		механический
      Назначение
      		для дома, для квартиры
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Счетчик газа NPM G-1.6 (1 1/4) предназначен для измерения объема газа низкого давления в жилищно-коммунальном хозяйстве и быту (сжиженный газ ГОСТ 20448, нефтяной газ, крекинг-газ, природный газ ГОСТ 5542).

        Преимущества

        • Для изготовления корпуса устройства используют качественные материалы
        • При выборе счетчика необходимо учитывать максимальный расход
        • Сроки очередной поверки счетчика составляют 10 лет
        • Во избежание выхода счетного механизма из строя нужно обратить внимание на указатель направления рабочей среды
        • Для последующей эксплуатации необходимо место, которое предусматривают во время монтажа
        • Для исключения раннего выхода счетчика из строя, необходимо установить фильтр и обратный клапан
        • В обязательном порядке, для предотвращения пропусков среды необходимо пользователь уплотнительными материалами
        • Перед установкой в обязательном порядке проходит ознакомление с устройством счетчика