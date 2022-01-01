Щипцы для обжима и зачистки проводов Jonnesway, V1403
Арт. jonnesway_5784
Характеристики
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Производитель
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Регулировка глубины реза
|Нет
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Регулировка диаметра реза
|Нет
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Для коаксиальных кабелей
|Нет
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Электроизолированный (VDE)
|Нет
Инструмент, применяющийся при производстве электромонтажых работ, где используются провода различного сечения и возможна установка контактных клемм. Маркированные, калиброванные элементы рабочей части позволяют производить различные операции без дополнительных настроек и необходимости смены инструмента.