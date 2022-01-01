Штуцер GARDENA "Профи" 1" 02802-2000000

Он позволяет подсоединять шланг с коннектором к водопроводному крану.

Штуцер легко навинчивается на водопроводный кран.

Штуцер предназначен для водопроводных кранов диаметром 26,5 мм (G 3/4) с резьбой 33,3 мм (G 1), а также любых насосов GARDENA (за исключением насосов арт. 014900 и 01466).

Штуцер GARDENA Профи 02802 подходит для наращивания шлангов, а также может использоваться с насосами.