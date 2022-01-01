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Штуцер GARDENA "Профи" 1" 02802-2000000
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Фитинги для шлангов и систем полива
    Штуцер GARDENA "Профи" 1" 02802-2000000
    Арт. X19031850260
    Штуцер GARDENA "Профи" 1" 02802-2000000

      Штуцер GARDENA "Профи" 1" 02802-2000000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850260

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Наличие резьбы
      		Нет
      Диаметр трубы/крана, дюйм
      		1
      Материал
      		пластик
      Вес, кг
      		0.033
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штуцер GARDENA Профи 02802 подходит для наращивания шлангов, а также может использоваться с насосами.
        • Он позволяет подсоединять шланг с коннектором к водопроводному крану.
        • Штуцер легко навинчивается на водопроводный кран.
        • Штуцер предназначен для водопроводных кранов диаметром 26,5 мм (G 3/4) с резьбой 33,3 мм (G 1), а также любых насосов GARDENA (за исключением насосов арт. 014900 и 01466).