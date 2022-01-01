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Коннектор GARDENA 3/4 с автостопом
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Фитинги для шлангов и систем полива
    Коннектор GARDENA 3/4 с автостопом
    Арт. X19031850180
    Коннектор GARDENA 3/4 с автостопом
    Коннектор GARDENA 3/4 с автостопом
      Коннектор GARDENA 3/4 с автостопом
      Коннектор GARDENA 3/4 с автостопом

      Коннектор GARDENA 3/4 с автостопом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850180

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Наличие резьбы
      		Нет
      Диаметр трубы/крана, дюйм
      		3/4
      Материал
      		пластик
      Вес, кг
      		0.039
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коннектор с автостопом 3/4" для поливочных шлангов Gardena 02914-29.000.00Для удобной смены насадок на выходном конце шланга.После отсоединения инструмента подача воды автоматически прекращается, при подключении инструмента подача воды возобновляется, что избавляет от необходимости подходить к водопроводному крану для замены инструментов.Для шлангов диаметром 19 мм (3/4») и 16 мм (5/8»).