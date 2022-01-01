Коннектор GARDENA 3/4 с автостопом

Коннектор с автостопом 3/4" для поливочных шлангов Gardena 02914-29.000.00Для удобной смены насадок на выходном конце шланга.После отсоединения инструмента подача воды автоматически прекращается, при подключении инструмента подача воды возобновляется, что избавляет от необходимости подходить к водопроводному крану для замены инструментов.Для шлангов диаметром 19 мм (3/4») и 16 мм (5/8»).