Стабилизатор Ресанта АСН-30 000/1-ЭМ
Арт. О00000013146
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Частота питающей сети, Гц
|50
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Защита от перегрева
|Да
- Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 30000/1-ЭМ предназначен для выравнивания напряжения в сети и дальнейшей подачи электричества к потребителям тока. Выделяется высокоточной стабилизацией напряжения - погрешность составляет всего 2%. Все детали устройства защищены от механических повреждений металлическим корпусом. Предусмотрена входная и выходная фильтрация сетевых помех.
Преимущества
- Высокая точность выравнивания напряжения
- Низкий уровень шума
- Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения
- Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона
- Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех
- Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения
- Не выключается при кратковременных перегрузках
- Защита от перегрева и перегрузок