Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Стабилизатор Ресанта АСН-30 000/1-ЭМ
5.0
2
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор Ресанта АСН-30 000/1-ЭМ
    Арт. О00000013146
    5.0
    2
    Стабилизатор Ресанта АСН-30 000/1-ЭМ

      Стабилизатор Ресанта АСН-30 000/1-ЭМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013146
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 30000/1-ЭМ предназначен для выравнивания напряжения в сети и дальнейшей подачи электричества к потребителям тока. Выделяется высокоточной стабилизацией напряжения - погрешность составляет всего 2%. Все детали устройства защищены от механических повреждений металлическим корпусом. Предусмотрена входная и выходная фильтрация сетевых помех.

        Преимущества

        • Высокая точность выравнивания напряжения
        • Низкий уровень шума
        • Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения
        • Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона
        • Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех
        • Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения
        • Не выключается при кратковременных перегрузках
        • Защита от перегрева и перегрузок