Чертилка стальная с пласт. корпусом Stanley 003601
Арт. Х131620169
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Франция
|
Родина бренда
|США
|
Цвет
|черный
|
Макс. толщина линии, мм
|4
- Чертилка Stanley 0-03-601 обладает цельнометаллической конструкцией, изготовленной из хромованадиевой стали. Для удобной работы корпус оснащен пластмассовой накладкой, что исключает выскальзывание инструмента из рук. Данный предмет служит для нанесения разметки на поверхность металлических заготовок.
Преимущества
- Для удобства использования предусмотрена пластмассовая накладка - для лучшего удержания
- Диаметр 4 мм
- Длина 190 мм
- Данный инструмент применяется для нанесения разметки на металлические заготовки
- Материал из которого изготовлена чертилка - хромованадиевая сталь