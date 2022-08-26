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Чертилка стальная с пласт. корпусом Stanley 003601
5.0
1
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Маркеры
    Чертилка стальная с пласт. корпусом Stanley 003601
    Арт. Х131620169
    5.0
    1
    Чертилка стальная с пласт. корпусом Stanley 003601
    Чертилка стальная с пласт. корпусом Stanley 003601
    Чертилка стальная с пласт. корпусом Stanley 003601
      Чертилка стальная с пласт. корпусом Stanley 003601
      Чертилка стальная с пласт. корпусом Stanley 003601
      Чертилка стальная с пласт. корпусом Stanley 003601

      Чертилка стальная с пласт. корпусом Stanley 003601

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131620169
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		США
      Цвет
      		черный
      Макс. толщина линии, мм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Чертилка Stanley 0-03-601 обладает цельнометаллической конструкцией, изготовленной из хромованадиевой стали. Для удобной работы корпус оснащен пластмассовой накладкой, что исключает выскальзывание инструмента из рук. Данный предмет служит для нанесения разметки на поверхность металлических заготовок.

        Преимущества

        • Для удобства использования предусмотрена пластмассовая накладка - для лучшего удержания
        • Диаметр 4 мм
        • Длина 190 мм
        • Данный инструмент применяется для нанесения разметки на металлические заготовки
        • Материал из которого изготовлена чертилка - хромованадиевая сталь