Чертилка стальная с пласт. корпусом Stanley 003601

Преимущества

Для удобства использования предусмотрена пластмассовая накладка - для лучшего удержания

Диаметр 4 мм

Длина 190 мм

Данный инструмент применяется для нанесения разметки на металлические заготовки

Материал из которого изготовлена чертилка - хромованадиевая сталь

Чертилка Stanley 0-03-601 обладает цельнометаллической конструкцией, изготовленной из хромованадиевой стали. Для удобной работы корпус оснащен пластмассовой накладкой, что исключает выскальзывание инструмента из рук. Данный предмет служит для нанесения разметки на поверхность металлических заготовок.