Набор: напильники с двухкомпонентной рукояткой Stayer "Profi" 16610-H3
Арт. Ю00000018854
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|200
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Материал лезвия
|сталь
- Напильники STAYER изготовлены из высококачественной инструментальной стали и подвергнуты многоступенчатой закалке для увеличения срока службы. Применяются для обработки поверхностей различной формы, острых кромок и выступов, а также для снятия заусенцев.
Преимущества
- Двойная насечка зубьев повышает производительность опиливания металлических заготовок высокой твердости
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват и комфортную работу
- Длина - 200 мм