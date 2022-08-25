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Набор: напильники с двухкомпонентной рукояткой Stayer "Profi" 16610-H3
5.0
1
Найти аналог
Комплекты напильников
    Набор: напильники с двухкомпонентной рукояткой Stayer "Profi" 16610-H3
    Арт. Ю00000018854
    5.0
    1
    Набор: напильники с двухкомпонентной рукояткой Stayer "Profi" 16610-H3

      Набор: напильники с двухкомпонентной рукояткой Stayer "Profi" 16610-H3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000018854
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		200
      Материал лезвия
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Напильники STAYER изготовлены из высококачественной инструментальной стали и подвергнуты многоступенчатой закалке для увеличения срока службы. Применяются для обработки поверхностей различной формы, острых кромок и выступов, а также для снятия заусенцев.

        Преимущества

        • Двойная насечка зубьев повышает производительность опиливания металлических заготовок высокой твердости
        • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват и комфортную работу
        • Длина - 200 мм