Набор: напильники с двухкомпонентной рукояткой Stayer "Profi" 16610-H3

Преимущества

Двойная насечка зубьев повышает производительность опиливания металлических заготовок высокой твердости

Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват и комфортную работу

Длина - 200 мм

Напильники STAYER изготовлены из высококачественной инструментальной стали и подвергнуты многоступенчатой закалке для увеличения срока службы. Применяются для обработки поверхностей различной формы, острых кромок и выступов, а также для снятия заусенцев.