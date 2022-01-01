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Головка триммерная Stihl Autocut 36-2 40027102170
2 190 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Головка триммерная Stihl Autocut 36-2 40027102170
    Арт. Ю00000020335
    Головка триммерная Stihl Autocut 36-2 40027102170

      Головка триммерная Stihl Autocut 36-2 40027102170

      2 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. Ю00000020335

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Все характеристики
      2 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Косильная головка AutoCut 36-2 предназначена для скашивания травы около препятствий и расчистки территории. Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки на землю. Допускается использование режущей струны пятиугольного, круглого и квадратного сечения. Допускается использование только с защитным щитком. Она оснащена катушкой для режущей струны и подача струны происходит во время работы инструмента. Для этого прикоснитесь поверхностью косильной головки к земле. Это ослабит фиксатор струн и под действием центробежной силы они выдвинутся.

        Преимущества:

        • Автоматическая регулировка длины струны;
        • Долгий срок службы;
        • Износоустойчивость;
        • Высокая скорость кошения;
        • Безопасность.