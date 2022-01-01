Головка триммерная Stihl Autocut 36-2 40027102170
Арт. Ю00000020335
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|триммерная головка
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Тип триммерной головки
|полуавтоматический
- Косильная головка AutoCut 36-2 предназначена для скашивания травы около препятствий и расчистки территории. Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки на землю. Допускается использование режущей струны пятиугольного, круглого и квадратного сечения. Допускается использование только с защитным щитком. Она оснащена катушкой для режущей струны и подача струны происходит во время работы инструмента. Для этого прикоснитесь поверхностью косильной головки к земле. Это ослабит фиксатор струн и под действием центробежной силы они выдвинутся.
Преимущества:
- Автоматическая регулировка длины струны;
- Долгий срок службы;
- Износоустойчивость;
- Высокая скорость кошения;
- Безопасность.