Средство для очистки каменных поверхностей и фасадов Stihl CS 100 07825169500, 5 л

Преимущества

Высокое качество

Безопасность и надежность

Для камней, фасадов, плит

Средство для очистки Stihl CS 100 07825169500, 5 л - применяется для фасадов и твердых поверхностей из камня, бетона, древесины или керамических плиток. Надежно растворяет стойкий растительный налет, загрязнения продуктами сгорания топлива, сажу и пыль, не содержит нитрилотриацетата (HTA)