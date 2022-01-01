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Средство для очистки каменных поверхностей и фасадов Stihl CS 100 07825169500, 5 л
3 750 ₽
Автохимия
    Средство для очистки каменных поверхностей и фасадов Stihl CS 100 07825169500, 5 л
    Арт. О00000037186
    Средство для очистки каменных поверхностей и фасадов Stihl CS 100 07825169500, 5 л

      Средство для очистки каменных поверхностей и фасадов Stihl CS 100 07825169500, 5 л

      3 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000037186

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		универсальный очиститель
      Объем, л
      		5
      Все характеристики
      3 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Средство для очистки Stihl CS 100 07825169500, 5 л - применяется для фасадов и твердых поверхностей из камня, бетона, древесины или керамических плиток. Надежно растворяет стойкий растительный налет, загрязнения продуктами сгорания топлива, сажу и пыль, не содержит нитрилотриацетата (HTA)

        Преимущества

        • Высокое качество
        • Безопасность и надежность
        • Для камней, фасадов, плит