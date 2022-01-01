Средство для очистки каменных поверхностей и фасадов Stihl CS 100 07825169500, 5 л
Арт. О00000037186
Средство для очистки каменных поверхностей и фасадов Stihl CS 100 07825169500, 5 л
Арт. О00000037186
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип
|универсальный очиститель
|
Объем, л
|5
- Средство для очистки Stihl CS 100 07825169500, 5 л - применяется для фасадов и твердых поверхностей из камня, бетона, древесины или керамических плиток. Надежно растворяет стойкий растительный налет, загрязнения продуктами сгорания топлива, сажу и пыль, не содержит нитрилотриацетата (HTA)
Преимущества
- Высокое качество
- Безопасность и надежность
- Для камней, фасадов, плит