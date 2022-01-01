Очиститель Stihl MULTICLEAN 07825168200, 500 мл

Преимущества

Тщательно удаляет органические загрязнения, такие как пыльца или растительные остатки

pH-нейтральный и NTA-свободный

Универсальный очиститель Stihl MULTICLEAN 07825168200 предназначен для эффективной очистки пластиковых, металлических, окрашенных, резиновых и лакокрасочных поверхностей. Подходит для роботов iMow®, газонокосилок и других устройств Stihl.