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Очиститель Stihl MULTICLEAN 07825168200, 500 мл
1 090 ₽
Автохимия
    Очиститель Stihl MULTICLEAN 07825168200, 500 мл
    Арт. О00000037188
    Очиститель Stihl MULTICLEAN 07825168200, 500 мл

      Очиститель Stihl MULTICLEAN 07825168200, 500 мл

      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000037188

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		0.5
      Все характеристики
      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный очиститель Stihl MULTICLEAN 07825168200 предназначен для эффективной очистки пластиковых, металлических, окрашенных, резиновых и лакокрасочных поверхностей. Подходит для роботов iMow®, газонокосилок и других устройств Stihl.

        Преимущества

        • Тщательно удаляет органические загрязнения, такие как пыльца или растительные остатки
        • pH-нейтральный и NTA-свободный