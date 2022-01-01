Очиститель Stihl MULTICLEAN 07825168200, 500 мл
Арт. О00000037188
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|автошампунь
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Объем, л
|0.5
- Универсальный очиститель Stihl MULTICLEAN 07825168200 предназначен для эффективной очистки пластиковых, металлических, окрашенных, резиновых и лакокрасочных поверхностей. Подходит для роботов iMow®, газонокосилок и других устройств Stihl.
Преимущества
- Тщательно удаляет органические загрязнения, такие как пыльца или растительные остатки
- pH-нейтральный и NTA-свободный