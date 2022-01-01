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Головка триммерная Stihl AutoCut С 03-2 40097102100
1 690 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Головка триммерная Stihl AutoCut С 03-2 40097102100
    Арт. О00000027635
    Головка триммерная Stihl AutoCut С 03-2 40097102100

      Головка триммерная Stihl AutoCut С 03-2 40097102100

      1 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Арт. О00000027635

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Все характеристики
      1 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Косильная головка Stihl AutoCut С 03-2  - двухсторонняя косильная головка AutoCut, для скашивания травы и расчистки территории. Автоматическая регулировка режущей струны при соприкосновении косильной головки с землей.

        Преимущества:

        • Автоматическая регулировка длины струны;
        • Долгий срок службы;
        • Износоустойчивость;
        • Высокая скорость кошения;
        • Безопасность.