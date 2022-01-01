Головка триммерная Stihl AutoCut С 03-2 40097102100

Преимущества:

Автоматическая регулировка длины струны;

Долгий срок службы;

Износоустойчивость;

Высокая скорость кошения;

Безопасность.

Косильная головка Stihl AutoCut С 03-2 - двухсторонняя косильная головка AutoCut, для скашивания травы и расчистки территории. Автоматическая регулировка режущей струны при соприкосновении косильной головки с землей.