Головка триммерная Stihl AutoCut С 03-2 40097102100
Арт. О00000027635
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|триммерная головка
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Тип триммерной головки
|полуавтоматический
- Косильная головка Stihl AutoCut С 03-2 - двухсторонняя косильная головка AutoCut, для скашивания травы и расчистки территории. Автоматическая регулировка режущей струны при соприкосновении косильной головки с землей.
Преимущества:
- Автоматическая регулировка длины струны;
- Долгий срок службы;
- Износоустойчивость;
- Высокая скорость кошения;
- Безопасность.