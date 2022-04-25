Воск-осушитель с суперблеском RM 824 Karcher 6.295-438, 20 л
Арт. Х103676
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|воск
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Объем, л
|20
- Воск-осушитель с суперблеском RM 824 Karcher 6.295-438, 20 л, с интенсивным водоотталкивающим эффектом - это сушка, защита и уход за поверхностью автомобиля. Воск гарантирует быстрый разрыв водяной пленки и отличные результаты сушки даже при использовании жесткой воды. Может применяться и в щеточных моечных установках (предварительно разбавленным) и для аппаратов высокого давления (без разбавления).
Преимущества
- Эффективная помощь для сушки при использовании на автомоечных комплексах и при использовании с АВД
- Водяная пленка быстро сходит на больших площадях
- Очень хороший результат сушки
- Эффективно при использовании с умеренно жесткой водой
- Увеличивает блеск от краски
- Сертификат VDA
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
- Не содержит НТА
- Без минеральных масел и углеводородов