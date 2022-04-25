Воск-осушитель с суперблеском RM 824 Karcher 6.295-438, 20 л, с интенсивным водоотталкивающим эффектом - это сушка, защита и уход за поверхностью автомобиля. Воск гарантирует быстрый разрыв водяной пленки и отличные результаты сушки даже при использовании жесткой воды. Может применяться и в щеточных моечных установках (предварительно разбавленным) и для аппаратов высокого давления (без разбавления).

Преимущества