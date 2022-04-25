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Воск-осушитель с суперблеском RM 824 Karcher 6.295-438, 20 л
5.0
2
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Воск для авто
    Воск-осушитель с суперблеском RM 824 Karcher 6.295-438, 20 л
    Арт. Х103676
    5.0
    2
    Воск-осушитель с суперблеском RM 824 Karcher 6.295-438, 20 л

      Воск-осушитель с суперблеском RM 824 Karcher 6.295-438, 20 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х103676
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		воск
      Объем, л
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Воск-осушитель с суперблеском RM 824 Karcher 6.295-438, 20 л, с интенсивным водоотталкивающим эффектом - это сушка, защита и уход за поверхностью автомобиля. Воск гарантирует быстрый разрыв водяной пленки и отличные результаты сушки даже при использовании жесткой воды. Может применяться и в щеточных моечных установках (предварительно разбавленным) и для аппаратов высокого давления (без разбавления).

        Преимущества

        • Эффективная помощь для сушки при использовании на автомоечных комплексах и при использовании с АВД
        • Водяная пленка быстро сходит на больших площадях
        • Очень хороший результат сушки
        • Эффективно при использовании с умеренно жесткой водой
        • Увеличивает блеск от краски
        • Сертификат VDA
        • Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
        • Не содержит НТА
        • Без минеральных масел и углеводородов