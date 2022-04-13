Триммерная головка Stihl Autocut 40-2 40037102125

Преимущества:

Высокая скорость кошения;

Автоматическая регулировка длины режущих струн;

Безопасность;

Удобство и комфорт.

Косильная головка AutoCut 40-2 представляет собой 2-струнное полуавтоматическое устройство, предназначенное для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Она имеет достаточно высокую скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Эта косильная головка применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Применение: трава около препятствий, мягкая сорная трава. Косильная головка AutoCut 40-2 отличается повышенным удобством заправки новых режущих струн. Допускается использование режущей струны пятиугольного, круглого и квадратного сечения.