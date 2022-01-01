Циркуляционный насос Calpeda NC3 25-40/180 V.230/50

Преимущества:

Охлаждение Calpeda NC3 25-40/180 V.230/50 MONOFASE 100302080 осуществляется перекачиваемой жидкостью

Расположение патрубков в линию для простого и быстрого монтажа

Три режима работы для различных условий эксплуатации

Звуковое давление не более 43дБ(А) для тихой работы

Класс изоляции H для стабильной длительной работы

Работа от бытовой сети 220В





Циркуляционный электронасос Calpeda NC3 25-40/180 V.230/50 MONOFASE 100302080 предназначен для отопительных и циркуляционных систем. Конструкция с мокрым ротором практически бесшумна, что позволяет использовать данную модель в быту. Корпус прибора выполнен из бронзы, что обеспечивает устойчивость к коррозии, за счет чего насос имеет длительный срок службы. Возможно использование для чистых жидкостей без абразивных частиц.