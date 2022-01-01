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Циркуляционный насос Calpeda NC3 25-40/180 V.230/50
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Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос Calpeda NC3 25-40/180 V.230/50
    Арт. rutector_100302080
    Циркуляционный насос Calpeda NC3 25-40/180 V.230/50

      Циркуляционный насос Calpeda NC3 25-40/180 V.230/50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100302080

      Характеристики

      Производитель
      		Calpeda
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркуляционный электронасос Calpeda NC3 25-40/180 V.230/50 MONOFASE 100302080 предназначен для отопительных и циркуляционных систем. Конструкция с мокрым ротором практически бесшумна, что позволяет использовать данную модель в быту. Корпус прибора выполнен из бронзы, что обеспечивает устойчивость к коррозии, за счет чего насос имеет длительный срок службы. Возможно использование для чистых жидкостей без абразивных частиц.

        Преимущества:

        • Охлаждение Calpeda NC3 25-40/180 V.230/50 MONOFASE 100302080 осуществляется перекачиваемой жидкостью
        • Расположение патрубков в линию для простого и быстрого монтажа
        • Три режима работы для различных условий эксплуатации
        • Звуковое давление не более 43дБ(А) для тихой работы
        • Класс изоляции H для стабильной длительной работы
        • Работа от бытовой сети 220В