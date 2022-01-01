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Футорка Valtec 2"х 1 1/4" НР-ВР VTr.581.N.0907
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Футорки латунные
    Футорка Valtec 2"х 1 1/4" НР-ВР VTr.581.N.0907
    Арт. X1691386177
    Футорка Valtec 2"х 1 1/4" НР-ВР VTr.581.N.0907

      Футорка Valtec 2"х 1 1/4" НР-ВР VTr.581.N.0907

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691386177

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		футорка
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Футорка – фитинг, обеспечивающий соединение труб разного типоразмера, подключение трубопровода к элементу системы с большим диаметром присоединительного патрубка, ремонт (замену) поврежденной резьбы.

        Преимущества

        • Изделие выполнено из латуни марки CW617N, никелировано
        • Шестигранная головка футорки служит ее вкручиванию гаечным ключом