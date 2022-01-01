Виброплита бензиновая Champion PC1151FT
Арт. champion_6862
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|103.4
- Бензиновая виброплита CHAMPION PC1151FT предназначена для уплотнения песка, гравия, битумно-гравийной смеси (средней и мелкой зернистости), каменной брусчатки. Устройство утрамбовывает поверхность на глубину до 35 см. Оборудование используют при строительстве и ремонте дорог, тротуаров, автомобильных стоянок, площадей, спортивных площадок, парковых аллей, фундаментов. Мощный двигатель (4.8 кВт / 6.5 л.с) обеспечивает высокий уровень производительности (960 м2/ч). Ручной стартер выведен на длинную рабочую рукоятку. Низкий уровень вибрации позволяет проводить работы в комфортных условиях в течение нескольких часов. Модель отличается мобильностью за счет небольших габаритов. Специальный кожух надежно защищает приводной ремень от попадания внутрь деталей и механических повреждений. Наличие колес в конструкции обеспечивает быстрое и удобное перемещение оборудования между объектами.
Преимущества
- CHAMPION PC1151FT проста в эксплуатации
- Удобное расположение ручного запуска
- Бензиновый одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением
- Электронная система зажигания
- Максимальный расход топлива - 395 г/кВт*ч
- Объем картера - 0.6 л
- Объем бака для воды - 14.5 л
- Расход воды - 1.32 л/мин
- Объем масла вибратора - 0.13 л
- Уровень мощности звука - 105 дБ
- Частота вращения вала вибратора - 5500 об/мин
- Скорость движения - 32 м/мин
- Моторное масло в вибраторе - SAE30
- Свеча зажигания - F7RTC