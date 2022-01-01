Виброплита бензиновая Champion PC1151FT

Преимущества

CHAMPION PC1151FT проста в эксплуатации

Удобное расположение ручного запуска

Бензиновый одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением

Электронная система зажигания

Максимальный расход топлива - 395 г/кВт*ч

Объем картера - 0.6 л

Объем бака для воды - 14.5 л

Расход воды - 1.32 л/мин

Объем масла вибратора - 0.13 л

Уровень мощности звука - 105 дБ

Частота вращения вала вибратора - 5500 об/мин

Скорость движения - 32 м/мин

Моторное масло в вибраторе - SAE30

Свеча зажигания - F7RTC





Бензиновая виброплита CHAMPION PC1151FT предназначена для уплотнения песка, гравия, битумно-гравийной смеси (средней и мелкой зернистости), каменной брусчатки. Устройство утрамбовывает поверхность на глубину до 35 см. Оборудование используют при строительстве и ремонте дорог, тротуаров, автомобильных стоянок, площадей, спортивных площадок, парковых аллей, фундаментов. Мощный двигатель (4.8 кВт / 6.5 л.с) обеспечивает высокий уровень производительности (960 м2/ч). Ручной стартер выведен на длинную рабочую рукоятку. Низкий уровень вибрации позволяет проводить работы в комфортных условиях в течение нескольких часов. Модель отличается мобильностью за счет небольших габаритов. Специальный кожух надежно защищает приводной ремень от попадания внутрь деталей и механических повреждений. Наличие колес в конструкции обеспечивает быстрое и удобное перемещение оборудования между объектами.