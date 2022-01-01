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Виброплита бензиновая Champion PC1151FT
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита бензиновая Champion PC1151FT
    Арт. champion_6862
    Виброплита бензиновая Champion PC1151FT
    Виброплита бензиновая Champion PC1151FT
    Виброплита бензиновая Champion PC1151FT
    Виброплита бензиновая Champion PC1151FT
      Виброплита бензиновая Champion PC1151FT
      Виброплита бензиновая Champion PC1151FT
      Виброплита бензиновая Champion PC1151FT
      Виброплита бензиновая Champion PC1151FT

      Виброплита бензиновая Champion PC1151FT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_6862

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		103.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая виброплита CHAMPION PC1151FT предназначена для уплотнения песка, гравия, битумно-гравийной смеси (средней и мелкой зернистости), каменной брусчатки. Устройство утрамбовывает поверхность на глубину до 35 см. Оборудование используют при строительстве и ремонте дорог, тротуаров, автомобильных стоянок, площадей, спортивных площадок, парковых аллей, фундаментов. Мощный двигатель (4.8 кВт / 6.5 л.с) обеспечивает высокий уровень производительности (960 м2/ч). Ручной стартер выведен на длинную рабочую рукоятку. Низкий уровень вибрации позволяет проводить работы в комфортных условиях в течение нескольких часов. Модель отличается мобильностью за счет небольших габаритов. Специальный кожух надежно защищает приводной ремень от попадания внутрь деталей и механических повреждений. Наличие колес в конструкции обеспечивает быстрое и удобное перемещение оборудования между объектами.

        Преимущества

        • CHAMPION PC1151FT проста в эксплуатации
        • Удобное расположение ручного запуска
        • Бензиновый одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением
        • Электронная система зажигания
        • Максимальный расход топлива - 395 г/кВт*ч
        • Объем картера - 0.6 л
        • Объем бака для воды - 14.5 л
        • Расход воды - 1.32 л/мин
        • Объем масла вибратора - 0.13 л
        • Уровень мощности звука - 105 дБ
        • Частота вращения вала вибратора - 5500 об/мин
        • Скорость движения - 32 м/мин
        • Моторное масло в вибраторе - SAE30
        • Свеча зажигания - F7RTC