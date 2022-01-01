Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Виброплита бензиновая Champion PC9045F
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита бензиновая Champion PC9045F
    Арт. champion_695
    Виброплита бензиновая Champion PC9045F

      Виброплита бензиновая Champion PC9045F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_695

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая виброплита CHAMPION PC9045F - профессиональное строительное оборудование, которое активно используется при ремонте дорожных покрытий, уплотнения щебня и песка, а также асфальтобетонных смесей. Для комфортной работы оператора управление дроссельной заслонкой выведено на рабочую рукоятку плиты. Корпус устройства покрыт высококачественной краской, предотвращающей образование коррозии.

        Преимущества

        • Удобное расположение топливного бака
        • Безопасная эксплуатация
        • Электронное зажигание
        • Ручной запуск
        • Хорошая производительность
        • Малые вибрации на ручке