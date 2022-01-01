Виброплита бензиновая Champion PC9045F

Преимущества

Удобное расположение топливного бака

Безопасная эксплуатация

Электронное зажигание

Ручной запуск

Хорошая производительность

Малые вибрации на ручке

Бензиновая виброплита CHAMPION PC9045F - профессиональное строительное оборудование, которое активно используется при ремонте дорожных покрытий, уплотнения щебня и песка, а также асфальтобетонных смесей. Для комфортной работы оператора управление дроссельной заслонкой выведено на рабочую рукоятку плиты. Корпус устройства покрыт высококачественной краской, предотвращающей образование коррозии.