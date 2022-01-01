Виброплита бензиновая Champion PC9045F
Арт. champion_695
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|90
- Бензиновая виброплита CHAMPION PC9045F - профессиональное строительное оборудование, которое активно используется при ремонте дорожных покрытий, уплотнения щебня и песка, а также асфальтобетонных смесей. Для комфортной работы оператора управление дроссельной заслонкой выведено на рабочую рукоятку плиты. Корпус устройства покрыт высококачественной краской, предотвращающей образование коррозии.
Преимущества
- Удобное расположение топливного бака
- Безопасная эксплуатация
- Электронное зажигание
- Ручной запуск
- Хорошая производительность
- Малые вибрации на ручке