Виброплита бензиновая Champion PC1645RH
Арт. champion_697
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|161
- Бензиновая виброплита Champion PC1645RH - мощная и удобная в управлении техника для уплотнения сыпучих строительных материалов. Агрегат изготавливается из высокопрочного коррозиестойкого металла и прослужит длительное время. Запуск двигателя осуществляется при помощи ручного старта. Виброплита выполняет работу по прямому, а также по реверсивному ходу. Установка не требует подключения к электросети, что позволяет эксплуатировать ее в местах отсутствия электроэнергии.
Преимущества
- Мощный бензиновый двигатель
- Имеется регулятор производительности
- Объем масла вибратора - 0.4 л
- Максимальный расход топлива - 230 кВт/ч
- Прочная конструкция
- Долгий срок службы