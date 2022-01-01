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Виброплита бензиновая Champion PC1645RH
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита бензиновая Champion PC1645RH
    Арт. champion_697
    Виброплита бензиновая Champion PC1645RH

      Виброплита бензиновая Champion PC1645RH

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_697

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		161
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая виброплита Champion PC1645RH - мощная и удобная в управлении техника для уплотнения сыпучих строительных материалов. Агрегат изготавливается из высокопрочного коррозиестойкого металла и прослужит длительное время. Запуск двигателя осуществляется при помощи ручного старта. Виброплита выполняет работу по прямому, а также по реверсивному ходу. Установка не требует подключения к электросети, что позволяет эксплуатировать ее в местах отсутствия электроэнергии.

        Преимущества

        • Мощный бензиновый двигатель
        • Имеется регулятор производительности
        • Объем масла вибратора - 0.4 л
        • Максимальный расход топлива - 230 кВт/ч
        • Прочная конструкция
        • Долгий срок службы