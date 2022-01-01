Виброплита бензиновая Champion PC1645RH

Преимущества

Мощный бензиновый двигатель

Имеется регулятор производительности

Объем масла вибратора - 0.4 л

Максимальный расход топлива - 230 кВт/ч

Прочная конструкция

Долгий срок службы





Бензиновая виброплита Champion PC1645RH - мощная и удобная в управлении техника для уплотнения сыпучих строительных материалов. Агрегат изготавливается из высокопрочного коррозиестойкого металла и прослужит длительное время. Запуск двигателя осуществляется при помощи ручного старта. Виброплита выполняет работу по прямому, а также по реверсивному ходу. Установка не требует подключения к электросети, что позволяет эксплуатировать ее в местах отсутствия электроэнергии.