Виброплита бензиновая Champion PC5431F

Преимущества

Удобное управление

Малый вес

Высокая производительность

Воздушное охлаждение двигателя

Топливо - бензин АИ-92 неэтилированный

Частота вращения двигателя - 3600 об/мин

Ручной запуск

Наличие датчика уровня масла

Электронная система зажигания

Высокое качество обработки

Прочный защитный кожух ременной передачи

Бензиновая виброплита Champion PC5431F применяется при проведении дорожно-строительных работ. Оборудование подходит для высококачественного уплотнения таких материалов, как крупный и мелкий гравий, каменная брусчатка, песок, смесь битума с гравием. Модель удобна в эксплуатации, благодаря простому управлению. Рычаг газа выведен на основную рукоять для комфортной работы оператора. Рабочая рукоятка снимается для удобства хранения и перемещения агрегата.