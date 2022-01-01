Виброплита бензиновая Champion PC5431F
Арт. champion_694
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|54
- Бензиновая виброплита Champion PC5431F применяется при проведении дорожно-строительных работ. Оборудование подходит для высококачественного уплотнения таких материалов, как крупный и мелкий гравий, каменная брусчатка, песок, смесь битума с гравием. Модель удобна в эксплуатации, благодаря простому управлению. Рычаг газа выведен на основную рукоять для комфортной работы оператора. Рабочая рукоятка снимается для удобства хранения и перемещения агрегата.
Преимущества
- Удобное управление
- Малый вес
- Высокая производительность
- Воздушное охлаждение двигателя
- Топливо - бензин АИ-92 неэтилированный
- Частота вращения двигателя - 3600 об/мин
- Ручной запуск
- Наличие датчика уровня масла
- Электронная система зажигания
- Высокое качество обработки
- Прочный защитный кожух ременной передачи