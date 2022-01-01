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Виброплита бензиновая Champion PC5431F
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита бензиновая Champion PC5431F
    Арт. champion_694
    Виброплита бензиновая Champion PC5431F

      Виброплита бензиновая Champion PC5431F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_694

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая виброплита Champion PC5431F применяется при проведении дорожно-строительных работ. Оборудование подходит для высококачественного уплотнения таких материалов, как крупный и мелкий гравий, каменная брусчатка, песок, смесь битума с гравием. Модель удобна в эксплуатации, благодаря простому управлению. Рычаг газа выведен на основную рукоять для комфортной работы оператора. Рабочая рукоятка снимается для удобства хранения и перемещения агрегата.

        Преимущества

        • Удобное управление
        • Малый вес
        • Высокая производительность
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Топливо - бензин АИ-92 неэтилированный
        • Частота вращения двигателя - 3600 об/мин
        • Ручной запуск 
        • Наличие датчика уровня масла
        • Электронная система зажигания
        • Высокое качество обработки
        • Прочный защитный кожух ременной передачи