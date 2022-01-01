Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 50V SLIM

Преимущества

Бак водонагревателя имеет узкую цилиндрическую форму

Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов

Предохранительный клапан на 7 бар

Два точных датчика температуры NTC

Система автодиагностики упрощает обслуживание электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS Pro Eco 50 V Slim

NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время

Теплоизоляция из пенополиуретана снижает потери тепла

Автоклавный фланец упрощает профилактику

Защита от перегрева

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco 50 V Slim оснащен баком узкой цилиндрической формы. Бак рассчитан на 50 литров воды. Бак оснащен внутренним покрытием Silver Protection для защиты от коррозии и очищения воды. Водонагреватель оснащен системой ABS 2.0 включающей в себя устройство защитного отключения, электрическую защиту и защиту от работы без воды.