Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 50V SLIM
Арт. X393195
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco 50 V Slim оснащен баком узкой цилиндрической формы. Бак рассчитан на 50 литров воды. Бак оснащен внутренним покрытием Silver Protection для защиты от коррозии и очищения воды. Водонагреватель оснащен системой ABS 2.0 включающей в себя устройство защитного отключения, электрическую защиту и защиту от работы без воды.
Преимущества
- Бак водонагревателя имеет узкую цилиндрическую форму
- Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов
- Предохранительный клапан на 7 бар
- Два точных датчика температуры NTC
- Система автодиагностики упрощает обслуживание электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS Pro Eco 50 V Slim
- NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время
- Теплоизоляция из пенополиуретана снижает потери тепла
- Автоклавный фланец упрощает профилактику
- Защита от перегрева