Гофрированный воздуховод Pro Tex PVC-500-160, 160 мм x 10 м

Преимущества

Стенка из прозрачного поливинилхлорида толщиной 0,5 мм

Спираль из высокоуглеродистой оцинкованной или бронзированной стальной проволоки

Умеренная абразивостойкость и износоустойчивость

Гибкий (малый радиус изгиба), эластичный, легкий

Внешняя поверхность – ребристая, внутренняя – с небольшой волнистостью

Высокая прочность на разрыв и растяжение

Устойчив к вибрациям и многократным перегибам

Устойчив к атмосферным воздействиям, ультрафиолету и озону

Химическая стойкость

При заземлении спирали не накапливает статическое электричество

Температурный режим от -20ºС до + 70ºС, кратковременно (до 30 мин) +80ºС

Воздуховод TEX PVC 500 - эластичный легкий износоустойчивый воздуховод из ПВХ гибкий воздуховод из ПВХ и каркасом из стальной высокоуглеродистой проволоки. Воздуховод TEX PVC-500-160 применяется для отвода дыма, паров, газообразных веществ, транспортировки мелкозернистых частиц (порошки, пыль), удаления из рабочей зоны стружки, волокон.