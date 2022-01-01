Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант, 315 мм
Арт. X699145412
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|315
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Количество предметов, шт
|1
- Круглая врезка прямая предназначена для монтажа круглого воздуховода к воздуховоду прямоугольного сечения. Сторона основного воздуховода должна быть, как минимум, на 10 мм больше отверстия для врезки. Сторона, присоединяемая к воздуховоду, имеет отбортовку. При помощи саморезов или заклёпок она крепится к стенке воздуховода, в которой предварительно проделывается отверстие соответствующей формы. Также прямые врезки используются при монтаже диффузоров и вентиляционных решеток.
Преимущества
- Высокое качество материала
- Надежность, подтвержденная на практике
- Герметичность
- Удобство монтажа