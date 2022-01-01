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Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант, 315 мм
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Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов
    Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант, 315 мм
    Арт. X699145412
    Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант, 315 мм
    Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант, 315 мм
    Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант, 315 мм
      Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант, 315 мм
      Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант, 315 мм
      Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант, 315 мм

      Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант, 315 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145412

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		315
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Круглая врезка прямая предназначена для монтажа круглого воздуховода к воздуховоду прямоугольного сечения. Сторона основного воздуховода должна быть, как минимум, на 10 мм больше отверстия для врезки. Сторона, присоединяемая к воздуховоду, имеет отбортовку. При помощи саморезов или заклёпок она крепится к стенке воздуховода, в которой предварительно проделывается отверстие соответствующей формы. Также прямые врезки используются при монтаже диффузоров и вентиляционных решеток.

        Преимущества

        • Высокое качество материала
        • Надежность, подтвержденная на практике
        • Герметичность
        • Удобство монтажа