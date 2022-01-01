Врезка из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант, 315 мм

Преимущества

Высокое качество материала

Надежность, подтвержденная на практике

Герметичность

Удобство монтажа

Круглая врезка прямая предназначена для монтажа круглого воздуховода к воздуховоду прямоугольного сечения. Сторона основного воздуховода должна быть, как минимум, на 10 мм больше отверстия для врезки. Сторона, присоединяемая к воздуховоду, имеет отбортовку. При помощи саморезов или заклёпок она крепится к стенке воздуховода, в которой предварительно проделывается отверстие соответствующей формы. Также прямые врезки используются при монтаже диффузоров и вентиляционных решеток.