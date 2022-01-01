Тара для раствора Zitrek 021-1992 ТР-0.25
Арт. X169752641
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Россия
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Объем, л
|250
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Материал
|металл
- Тара для раствора Zitrek ТР-0,25 021-1992 предназначена для хранения или транспортировки строительных смесей по рабочему объекту. Емкость изготовлена из качественного и прочного материала, упрочнена наваренными уголками, что исключает раскрытие коробки. Кроме растворов с помощью данной тары перевозят также сухие сыпучие смеси и другие строительные материалы. Емкость отличается высокой грузоподъемностью и долгим сроком службы.
Преимущества
- Грузоподъемность Zitrek ТР-0,25 021-1992 до 570 кг
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы
- Вмещает до 250 литров раствора