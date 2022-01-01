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Тара для раствора Zitrek 021-1992 ТР-0.25
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Ведра хозяйственные
    Тара для раствора Zitrek 021-1992 ТР-0.25
    Арт. X169752641
    Тара для раствора Zitrek 021-1992 ТР-0.25

      Тара для раствора Zitrek 021-1992 ТР-0.25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. X169752641

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Россия
      Объем, л
      		250
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тара для раствора Zitrek ТР-0,25 021-1992 предназначена для хранения или транспортировки строительных смесей по рабочему объекту. Емкость изготовлена из качественного и прочного материала, упрочнена наваренными уголками, что исключает раскрытие коробки. Кроме растворов с помощью данной тары перевозят также сухие сыпучие смеси и другие строительные материалы. Емкость отличается высокой грузоподъемностью и долгим сроком службы.

        Преимущества

        • Грузоподъемность Zitrek ТР-0,25 021-1992 до 570 кг
        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы
        • Вмещает до 250 литров раствора