Тара для раствора Zitrek 021-1992 ТР-0.25

Преимущества

Грузоподъемность Zitrek ТР-0,25 021-1992 до 570 кг

Качественное исполнение

Долгий срок службы

Вмещает до 250 литров раствора

Тара для раствора Zitrek ТР-0,25 021-1992 предназначена для хранения или транспортировки строительных смесей по рабочему объекту. Емкость изготовлена из качественного и прочного материала, упрочнена наваренными уголками, что исключает раскрытие коробки. Кроме растворов с помощью данной тары перевозят также сухие сыпучие смеси и другие строительные материалы. Емкость отличается высокой грузоподъемностью и долгим сроком службы.