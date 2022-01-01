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Площадка торцевая для воздуховода Аквапул, 150 мм
1 240 ₽
Площадки торцевые (монтажные) для воздуховода
    Площадка торцевая для воздуховода Аквапул, 150 мм
    Арт. X1691200238
    Площадка торцевая для воздуховода Аквапул, 150 мм

      Площадка торцевая для воздуховода Аквапул, 150 мм

      1 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691200238

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		250x250x0.8
      Все характеристики
      1 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Площадка торцевая для воздуховода Аквапул, 150 мм - служит для удержания веса основного неутепленного (одностенного) дымохода и передачи его уже на консоли, опору или подкосы основного крепления, закрепленные на стене. Площадка представляет собой пластину с закрепленной в ней отрезком трубы и имеет ребра жесткости и продольные вырезы в местах закрепления. Крепление отрезка трубы на пластине производится во время формования раструбов путем выдавливания кольцевых бортиков в трубе с двух сторон пластины. Формование бортиков позволяет жестко и надежно закрепить пластину на трубе.

        Преимущества

        • С помощью продольных отверстий на пластине можно производить регулировку положения изделия на опорной поверхности в диапазоне 30 мм
        • Изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 (0,8мм)
        • Размер - 250х250х0,8мм
        • Диаметр - 150 мм