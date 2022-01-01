Преимущества

С помощью продольных отверстий на пластине можно производить регулировку положения изделия на опорной поверхности в диапазоне 30 мм

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 (0,8мм)

Размер - 250х250х0,8мм

Диаметр - 150 мм

Площадка торцевая для воздуховода Аквапул, 150 мм - служит для удержания веса основного неутепленного (одностенного) дымохода и передачи его уже на консоли, опору или подкосы основного крепления, закрепленные на стене. Площадка представляет собой пластину с закрепленной в ней отрезком трубы и имеет ребра жесткости и продольные вырезы в местах закрепления. Крепление отрезка трубы на пластине производится во время формования раструбов путем выдавливания кольцевых бортиков в трубе с двух сторон пластины. Формование бортиков позволяет жестко и надежно закрепить пластину на трубе.