Площадка торцевая для воздуховода Аквапул, 150 мм
Арт. X1691200238
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|250x250x0.8
- Площадка торцевая для воздуховода Аквапул, 150 мм - служит для удержания веса основного неутепленного (одностенного) дымохода и передачи его уже на консоли, опору или подкосы основного крепления, закрепленные на стене. Площадка представляет собой пластину с закрепленной в ней отрезком трубы и имеет ребра жесткости и продольные вырезы в местах закрепления. Крепление отрезка трубы на пластине производится во время формования раструбов путем выдавливания кольцевых бортиков в трубе с двух сторон пластины. Формование бортиков позволяет жестко и надежно закрепить пластину на трубе.
Преимущества
- С помощью продольных отверстий на пластине можно производить регулировку положения изделия на опорной поверхности в диапазоне 30 мм
- Изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 (0,8мм)
- Размер - 250х250х0,8мм
- Диаметр - 150 мм