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Бак для воды Акватек ATV-200 0-16-1551, синий
Найти аналог
Баки и емкости для воды
    Бак для воды Акватек ATV-200 0-16-1551, синий
    Арт. О00000030406
    Бак для воды Акватек ATV-200 0-16-1551, синий
    Бак для воды Акватек ATV-200 0-16-1551, синий
      Бак для воды Акватек ATV-200 0-16-1551, синий
      Бак для воды Акватек ATV-200 0-16-1551, синий

      Бак для воды Акватек ATV-200 0-16-1551, синий

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000030406

      Характеристики

      Производитель
      		Акватек
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бак для воды Акватек ATV-200 синий 0-16-1551 предназначен для хранения питьевой воды. Бак произведен методом ротационного формования из высококачественного полиэтилена и имеет удобную цилиндрическую форму. В крышку бака вмонтирован дыхательный клапан.

        Преимущества

        • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
        • В комплекте инспекционная крышка с дыхательным клапаном
        • Температурный режим эксплуатации: от -20ºС до +70ºС
        • В стандартной комплектации в нижней части - штуцер Ø1" и штуцер Ø3/4", в верхней части - штуцер 3/4" и технологическое отверстие 34 мм
        • Диаметр горловины Акватек ATV-200 0-16-1551 - 350 мм