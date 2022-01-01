Бак для воды Акватек ATV-200 0-16-1551, синий

Преимущества

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению

В комплекте инспекционная крышка с дыхательным клапаном

Температурный режим эксплуатации: от -20ºС до +70ºС

В стандартной комплектации в нижней части - штуцер Ø1" и штуцер Ø3/4", в верхней части - штуцер 3/4" и технологическое отверстие 34 мм

Диаметр горловины Акватек ATV-200 0-16-1551 - 350 мм

Бак для воды Акватек ATV-200 синий 0-16-1551 предназначен для хранения питьевой воды. Бак произведен методом ротационного формования из высококачественного полиэтилена и имеет удобную цилиндрическую форму. В крышку бака вмонтирован дыхательный клапан.