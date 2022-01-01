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Бак д/воды с поплавком Акватек ATV-200 0-16-1551, синий
Арт. X169455
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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- Бак для воды Акватек ATV-200 синий 0-16-1551 предназначен для хранения питьевой воды. Бак произведен методом ротационного формования из высококачественного полиэтилена и имеет удобную цилиндрическую форму. В крышку бака вмонтирован дыхательный клапан.
Преимущества
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- В комплекте инспекционная крышка с дыхательным клапаном
- Температурный режим эксплуатации: от -20ºС до +70ºС
- В стандартной комплектации в нижней части - штуцер Ø1" и штуцер Ø3/4", в верхней части - штуцер 3/4" и технологическое отверстие 34 мм
- Диаметр горловины Акватек ATV-200 0-16-1551 - 350 мм