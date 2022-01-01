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Бак д/воды с поплавком Акватек ATV-200 0-16-1551, синий
8 270 ₽
Баки и емкости для воды
  • Персональная скидка
Бак д/воды с поплавком Акватек ATV-200 0-16-1551, синий
Арт. X169455
Бак д/воды с поплавком Акватек ATV-200 0-16-1551, синий
Бак д/воды с поплавком Акватек ATV-200 0-16-1551, синий
  • Персональная скидка
Бак д/воды с поплавком Акватек ATV-200 0-16-1551, синий
Бак д/воды с поплавком Акватек ATV-200 0-16-1551, синий

Бак д/воды с поплавком Акватек ATV-200 0-16-1551, синий

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8 270 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 029 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X169455

Характеристики

Производитель
Акватек
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 270 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 029 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бак для воды Акватек ATV-200 синий 0-16-1551 предназначен для хранения питьевой воды. Бак произведен методом ротационного формования из высококачественного полиэтилена и имеет удобную цилиндрическую форму. В крышку бака вмонтирован дыхательный клапан.

    Преимущества

    • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
    • В комплекте инспекционная крышка с дыхательным клапаном
    • Температурный режим эксплуатации: от -20ºС до +70ºС
    • В стандартной комплектации в нижней части - штуцер Ø1" и штуцер Ø3/4", в верхней части - штуцер 3/4" и технологическое отверстие 34 мм
    • Диаметр горловины Акватек ATV-200 0-16-1551 - 350 мм