Анемометр с крыльчаткой ADA AeroTemp
Арт. geototal_617
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Точность, %
|3
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Портативный
|Да
Анемометр ADA AeroTemp применяется для измерения скорости воздуха и его температуры. Прибор идеален для применения на станциях наблюдения за окружающей средой, для проверки вентиляции, кондиционирования воздуха, в парусном и авиационном и парашютном спорте. Анемометр ADA AeroTemp компактный и легкий в управлении прибор.
Преимущества
-
Надежность
- Точность измерения
-