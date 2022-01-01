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Анемометр с крыльчаткой ADA AeroTemp
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Анемометры
    Анемометр с крыльчаткой ADA AeroTemp
    Арт. geototal_617
    Анемометр с крыльчаткой ADA AeroTemp

      Анемометр с крыльчаткой ADA AeroTemp

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_617

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Точность, %
      		3
      Портативный
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Анемометр ADA AeroTemp применяется для измерения скорости воздуха и его температуры. Прибор идеален для применения на станциях наблюдения за окружающей средой, для проверки вентиляции, кондиционирования воздуха, в парусном и авиационном и парашютном спорте. Анемометр ADA AeroTemp компактный и легкий в управлении прибор. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Точность измерения