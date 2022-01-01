Анемометр с крыльчаткой ADA AeroTemp

Анемометр ADA AeroTemp применяется для измерения скорости воздуха и его температуры. Прибор идеален для применения на станциях наблюдения за окружающей средой, для проверки вентиляции, кондиционирования воздуха, в парусном и авиационном и парашютном спорте. Анемометр ADA AeroTemp компактный и легкий в управлении прибор.

Преимущества