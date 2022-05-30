Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM51S
Арт. Ю00000021624
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка REDVERG RD-GLM51S 6626920 предназначена для ухода за приусадебном участке. Центральная регулировка высоты экономит время при настройке аппарата. Увеличенный диаметр задних колёс улучшает маневрирование при перемещении. Имеет 4 режима работы: мульчирование, боковой выброс, задний выброс и сбор в травосборник.
Преимущества
- Современный дизайн
- Многофункциональность 4 в 1: мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на бок
- Удобное управление
- Надёжный 4х тактный двигатель
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Самоходная
- Увеличенный диаметр задних колёс для лучшего маневрирования при перемещении