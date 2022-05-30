Преимущества

Современный дизайн

Многофункциональность 4 в 1: мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на бок

Удобное управление

Надёжный 4х тактный двигатель

Центральная регулировка высоты скашивания

Самоходная

Увеличенный диаметр задних колёс для лучшего маневрирования при перемещении

Бензиновая газонокосилка REDVERG RD-GLM51S 6626920 предназначена для ухода за приусадебном участке. Центральная регулировка высоты экономит время при настройке аппарата. Увеличенный диаметр задних колёс улучшает маневрирование при перемещении. Имеет 4 режима работы: мульчирование, боковой выброс, задний выброс и сбор в травосборник.