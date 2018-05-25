Бензопила Stihl MS 250 16" Picco 11232000831

Полупрофессиональная бензопила MS 250 является лучшей внутри своей категории. Она выделяется своими шикарными формами, удобно лежащими в руке, небольшим весом, позволяющим работать продолжительное время и невероятной выносливостью, позволяющей обрабатывать большое количество древесины за краткий срок. Все достоинства MS250 обеспечиваются ее надежными компонентами: мощным двухтактным мотором, упором зубчатого типа, компенсаторной системой карбюратора и полимерным воздушным фильтром. Благодаря своему содержимому, Штиль MS250 легко и непринужденно расправляется с древесиной разных пород. Ухаживать за ней достаточно просто, ведь на ее корпусе установлены крышки отсека с маслом и бензобака, а при появлении загрязнений достаточно просто промыть пилу, и можно продолжить распиловку. Есть и еще пара плюсов, которые заставляют хотеть купить MS 250: это ее маневренность, простота монтажа других шин и наличие заслонки, позволяющей производить обогрев инструмента при работе в холодное время года - эта пила будет полезна в любых условиях.

Преимущества Stihl MS 250:

Прочность и мощность;

Точность и аккуратность;

Простота ухода;

Удобная замена топлива и масла;

Заслонка карбюратора “зима/лето”;

Полимерный воздушный фильтр;

Возможность установки других шин с шагом цепи 3/8" или 0,325;

Встроенная антивибрационная система.

Комплектация: