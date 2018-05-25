Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензопила Stihl MS 250 16" Picco 11232000831
5.0
1
32 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 250 16" Picco 11232000831
    Арт. X18809318
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS 250 16" Picco 11232000831
    Бензопила Stihl MS 250 16" Picco 11232000831
      Бензопила Stihl MS 250 16" Picco 11232000831
      Бензопила Stihl MS 250 16" Picco 11232000831

      Бензопила Stihl MS 250 16" Picco 11232000831

      32 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18809318
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.6
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      32 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

      С этим товаром смотрят

      Масло для 2-х тактных двигателей HP Husqvarna 5878085-12, 1 л
      1 690 ₽
      Масло для 2-х тактных двигателей HP Husqvarna 5878085-12, 1 л
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
      1 119 ₽
      5.0
      Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
      Топливная канистра AVS TPK-Z 05
      390 ₽
      5.0
      Топливная канистра AVS TPK-Z 05
      Державка с напильником Stihl 56057504327 4 мм, 3/8" РМ
      1 380 ₽
      5.0
      Державка с напильником Stihl 56057504327 4 мм, 3/8" РМ
      Емкость для приготовления топливной смеси Champion С1010 1л
      270 ₽
      5.0
      Емкость для приготовления топливной смеси Champion С1010 1л
      Круглый напильник Stihl 56057734012 (3/8", 4 мм)
      210 ₽
      5.0
      Круглый напильник Stihl 56057734012 (3/8", 4 мм)
      Пильная цепь Stihl 63PM 36130060055 (16", 1,3 мм, 55 звеньв)
      1 119 ₽
      5.0
      Пильная цепь Stihl 63PM 36130060055 (16", 1,3 мм, 55 звеньв)
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Нет в наличии
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Полупрофессиональная бензопила MS 250 является лучшей внутри своей категории. Она выделяется своими шикарными формами, удобно лежащими в руке, небольшим весом, позволяющим работать продолжительное время и невероятной выносливостью, позволяющей обрабатывать большое количество древесины за краткий срок. Все достоинства MS250 обеспечиваются ее надежными компонентами: мощным двухтактным мотором, упором зубчатого типа, компенсаторной системой карбюратора и полимерным воздушным фильтром. Благодаря своему содержимому, Штиль MS250 легко и непринужденно расправляется с древесиной разных пород. Ухаживать за ней достаточно просто, ведь на ее корпусе установлены крышки отсека с маслом и бензобака, а при появлении загрязнений достаточно просто промыть пилу, и можно продолжить распиловку. Есть и еще пара плюсов, которые заставляют хотеть купить MS 250: это ее маневренность, простота монтажа других шин и наличие заслонки, позволяющей производить обогрев инструмента при работе в холодное время года - эта пила будет полезна в любых условиях.

        Преимущества Stihl MS 250:

        • Прочность и мощность;
        • Точность и аккуратность;
        • Простота ухода;
        • Удобная замена топлива и масла;
        • Заслонка карбюратора “зима/лето”;
        • Полимерный воздушный фильтр;
        • Возможность установки других шин с шагом цепи 3/8" или 0,325;
        • Встроенная антивибрационная система.

        Комплектация:

        • Бензопила STIHL MS250 16 Picco 1.3 mm 1123000831;
        • Направляющая шина;
        • Пильная цепь;
        • Защитный кожух для шины;
        • Набор ключей;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Гарантийный талон.