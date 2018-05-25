Бензопила Stihl MS 250 16" Picco 11232000831
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.6
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Праймер
|Да
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Полупрофессиональная бензопила MS 250 является лучшей внутри своей категории. Она выделяется своими шикарными формами, удобно лежащими в руке, небольшим весом, позволяющим работать продолжительное время и невероятной выносливостью, позволяющей обрабатывать большое количество древесины за краткий срок. Все достоинства MS250 обеспечиваются ее надежными компонентами: мощным двухтактным мотором, упором зубчатого типа, компенсаторной системой карбюратора и полимерным воздушным фильтром. Благодаря своему содержимому, Штиль MS250 легко и непринужденно расправляется с древесиной разных пород. Ухаживать за ней достаточно просто, ведь на ее корпусе установлены крышки отсека с маслом и бензобака, а при появлении загрязнений достаточно просто промыть пилу, и можно продолжить распиловку. Есть и еще пара плюсов, которые заставляют хотеть купить MS 250: это ее маневренность, простота монтажа других шин и наличие заслонки, позволяющей производить обогрев инструмента при работе в холодное время года - эта пила будет полезна в любых условиях.
Преимущества Stihl MS 250:
- Прочность и мощность;
- Точность и аккуратность;
- Простота ухода;
- Удобная замена топлива и масла;
- Заслонка карбюратора “зима/лето”;
- Полимерный воздушный фильтр;
- Возможность установки других шин с шагом цепи 3/8" или 0,325;
- Встроенная антивибрационная система.
Комплектация:
- Бензопила STIHL MS250 16 Picco 1.3 mm 1123000831;
- Направляющая шина;
- Пильная цепь;
- Защитный кожух для шины;
- Набор ключей;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон.