Комбинированный ключ Berger BG1121, 7 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1121: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Комбинированные ключи 7мм Berger BG BG1121 служат для откручивания и закручивания резьбовых соединений, где используются крепежные элементы с внешним шестигранным профилем. Изделия изготовлены из качественной стали, обладают превосходной защитой от ржавчины. Прекрасно подходят для профессионального использования.