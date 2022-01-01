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Комбинированный ключ Berger BG1121, 7 мм
170 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный ключ Berger BG1121, 7 мм
    Арт. О00000034371
    Комбинированный ключ Berger BG1121, 7 мм
    Комбинированный ключ Berger BG1121, 7 мм
    Комбинированный ключ Berger BG1121, 7 мм
      Комбинированный ключ Berger BG1121, 7 мм
      Комбинированный ключ Berger BG1121, 7 мм
      Комбинированный ключ Berger BG1121, 7 мм

      Комбинированный ключ Berger BG1121, 7 мм

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034371

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		7
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированные ключи 7мм Berger BG BG1121 служат для откручивания и закручивания резьбовых соединений, где используются крепежные элементы с внешним шестигранным профилем. Изделия изготовлены из качественной стали, обладают превосходной защитой от ржавчины. Прекрасно подходят для профессионального использования.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1121: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
        • Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах
        • Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию