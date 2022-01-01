Комбинированный ключ Berger BG1121, 7 мм
Арт. О00000034371
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|7
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Покрытие
|хромовое
- Комбинированные ключи 7мм Berger BG BG1121 служат для откручивания и закручивания резьбовых соединений, где используются крепежные элементы с внешним шестигранным профилем. Изделия изготовлены из качественной стали, обладают превосходной защитой от ржавчины. Прекрасно подходят для профессионального использования.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1121: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах
- Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию