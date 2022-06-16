Ключ комбинированный Berger BG1129, 15 мм
Арт. Х1302717236
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|15
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Покрытие
|хромовое
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- Комбинированные ключи 15мм Berger BG BG1129 широко используются для ремонта автомобильного транспорта и различной техники (садовой, строительной и т. д.), а также сборки/разборки разнообразных конструкций, где применяются болты и гайки соответствующих размеров. Ключи очень прочны и надежны в эксплуатации, прослужат в течение долгих лет
Преимущества
- Материал Berger BG BG1129: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах
- Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию