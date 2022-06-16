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Ключ комбинированный Berger BG1129, 15 мм
5.0
2
290 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Berger BG1129, 15 мм
    Арт. Х1302717236
    5.0
    2
    Ключ комбинированный Berger BG1129, 15 мм
    Ключ комбинированный Berger BG1129, 15 мм
    Ключ комбинированный Berger BG1129, 15 мм
      Ключ комбинированный Berger BG1129, 15 мм
      Ключ комбинированный Berger BG1129, 15 мм
      Ключ комбинированный Berger BG1129, 15 мм

      Ключ комбинированный Berger BG1129, 15 мм

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302717236
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		15
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированные ключи 15мм Berger BG BG1129 широко используются для ремонта автомобильного транспорта и различной техники (садовой, строительной и т. д.), а также сборки/разборки разнообразных конструкций, где применяются болты и гайки соответствующих размеров. Ключи очень прочны и надежны в эксплуатации, прослужат в течение долгих лет

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1129: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
        • Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах
        • Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию