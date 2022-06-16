Ключ комбинированный Berger BG1129, 15 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1129: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Комбинированные ключи 15мм Berger BG BG1129 широко используются для ремонта автомобильного транспорта и различной техники (садовой, строительной и т. д.), а также сборки/разборки разнообразных конструкций, где применяются болты и гайки соответствующих размеров. Ключи очень прочны и надежны в эксплуатации, прослужат в течение долгих лет