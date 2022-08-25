Бур Oleo-Mac MTL51 двигатель + ПОДАРОК шнек ледовый 20*100 см.

Бур Oleo-Mac(Олео-Мак) MTL 51 предназначен для бурения ям под посадку растений, для установки столбиков для оград и столбов уличного освещения. Почвенный бур используется для бурения отверстий в почве различной плотности, а также во льду. Широко используются для садовых работах (при посадке деревьев), в строительстве (к примеру, для бурения отверстий под столбы), а также в зимней рыбалке (для сверления лунок). Технические характеристики: Мощность: 2.1 л.с. Объем двигателя: 50.2 куб.см Объем топливного бака: 1 л Карбюратор: Мембранный Передаточный коэффициент: 40:1 Диаметр бура: 80-200 мм Вес: 9.1 кг Тип двигателя: 2-тактный Топливо: Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей Производитель Италия