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Бур Oleo-Mac MTL51 двигатель + ПОДАРОК шнек ледовый 20*100 см.
5.0
1
Найти аналог
Мотобуры
    Бур Oleo-Mac MTL51 двигатель + ПОДАРОК шнек ледовый 20*100 см.
    Арт. X190497
    5.0
    1
    Бур Oleo-Mac MTL51 двигатель + ПОДАРОК шнек ледовый 20*100 см.

      Бур Oleo-Mac MTL51 двигатель + ПОДАРОК шнек ледовый 20*100 см.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X190497
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Наличие реверса
      		Нет
      Класс товара
      		бытовой
      Количество операторов
      		1
      Цвет
      		черный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур Oleo-Mac(Олео-Мак) MTL 51 предназначен для бурения ям под посадку растений, для установки столбиков для оград и столбов уличного освещения. Почвенный бур используется для бурения отверстий в почве различной плотности, а также во льду. Широко используются для садовых работах (при посадке деревьев), в строительстве (к примеру, для бурения отверстий под столбы), а также в зимней рыбалке (для сверления лунок). Технические характеристики: Мощность: 2.1 л.с. Объем двигателя: 50.2 куб.см Объем топливного бака: 1 л Карбюратор: Мембранный Передаточный коэффициент: 40:1 Диаметр бура: 80-200 мм Вес: 9.1 кг Тип двигателя: 2-тактный Топливо: Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей Производитель Италия