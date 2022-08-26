Цепь STIHL 63PMC3 62зв. 3/8" 1,3 Stihl 39970000062с

Используется в бытовых пилах и высоторезах небольшой мощности для обрезки сучьев и ветвей. Подходит для любителей и случайных пользователей. Данная низкопрофильная цепь оснащена зубьями с пониженной отдачей, которые имеют полудолотообразную форму. Приподнятая задняя часть режущего зуба позволяет снизить вибрацию во время пиления. Отличается высокой производительностью и особо низким уровнем вибрации.