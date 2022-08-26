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Толщиномер Condtrol Paint Сheck 3-7-052
Арт. О00000039679
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|112х69х25
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Принцип измерения
|комбинированный
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- Толщиномер CONDTROL Paint Сheck 3-7-052 используется в автомобильной и строительной отраслях. Позволяет легко определить толщину покрытий на магнитных или немагнитных металлах в диапазоне до 1.8 мм. Модель имеет магнитный и вихретоковый сенсор, благодаря чему может измерять толщину покрытия на черных и цветных металлах. В комплект входят образцы толщины покрытия и металлическая пластина, которые позволяют быстро и просто откалибровать прибор. Управление толщиномером осуществляется при помощи лишь трех кнопок. Кнопки большие и удобные, поэтому можно работать даже в перчатках.
Преимущества
- Карманный размер
- Две технологии измерения
- Высокая точность измерений
- Быстрая калибровка по образцам
- Корпус оснащен рельефными вставками, благодаря чему прибор не скользит в руке