Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Толщиномер Condtrol Paint Сheck 3-7-052
5.0
1
2 990 ₽
Толщиномеры
  • Персональная скидка
Толщиномер Condtrol Paint Сheck 3-7-052
Арт. О00000039679
5.0
1
Толщиномер Condtrol Paint Сheck 3-7-052
Толщиномер Condtrol Paint Сheck 3-7-052
Толщиномер Condtrol Paint Сheck 3-7-052
Толщиномер Condtrol Paint Сheck 3-7-052
  • Персональная скидка
Толщиномер Condtrol Paint Сheck 3-7-052
Толщиномер Condtrol Paint Сheck 3-7-052
Толщиномер Condtrol Paint Сheck 3-7-052
Толщиномер Condtrol Paint Сheck 3-7-052

Толщиномер Condtrol Paint Сheck 3-7-052

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000039679
5.0
1

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
112х69х25
Принцип измерения
комбинированный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Толщиномер CONDTROL Paint Сheck 3-7-052 используется в автомобильной и строительной отраслях. Позволяет легко определить толщину покрытий на магнитных или немагнитных металлах в диапазоне до 1.8 мм. Модель имеет магнитный и вихретоковый сенсор, благодаря чему может измерять толщину покрытия на черных и цветных металлах. В комплект входят образцы толщины покрытия и металлическая пластина, которые позволяют быстро и просто откалибровать прибор. Управление толщиномером осуществляется при помощи лишь трех кнопок. Кнопки большие и удобные, поэтому можно работать даже в перчатках.

    Преимущества

    • Карманный размер
    • Две технологии измерения
    • Высокая точность измерений
    • Быстрая калибровка по образцам
    • Корпус оснащен рельефными вставками, благодаря чему прибор не скользит в руке