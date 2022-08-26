Преимущества

Карманный размер

Две технологии измерения

Высокая точность измерений

Быстрая калибровка по образцам

Корпус оснащен рельефными вставками, благодаря чему прибор не скользит в руке

Толщиномер CONDTROL Paint Сheck 3-7-052 используется в автомобильной и строительной отраслях. Позволяет легко определить толщину покрытий на магнитных или немагнитных металлах в диапазоне до 1.8 мм. Модель имеет магнитный и вихретоковый сенсор, благодаря чему может измерять толщину покрытия на черных и цветных металлах. В комплект входят образцы толщины покрытия и металлическая пластина, которые позволяют быстро и просто откалибровать прибор. Управление толщиномером осуществляется при помощи лишь трех кнопок. Кнопки большие и удобные, поэтому можно работать даже в перчатках.