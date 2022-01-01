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Дренажный насос DEKO DWP-750P 076-0515
3 199 ₽
4 340 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос DEKO DWP-750P 076-0515
    Арт. О00000041842
    Дренажный насос DEKO DWP-750P 076-0515
    Дренажный насос DEKO DWP-750P 076-0515
      Дренажный насос DEKO DWP-750P 076-0515
      Дренажный насос DEKO DWP-750P 076-0515

      Дренажный насос DEKO DWP-750P 076-0515

      • -1 141 ₽
      3 199 ₽
      4 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041842

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1 1/2
      Все характеристики
      • -1 141 ₽
      3 199 ₽
      4 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дренажный насос DEKO DWP-750P 076-0515 – аппарат для выкачивания сильно загрязненной воды с содержанием твердых частиц диаметром до 35 мм. Предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, сточных канав, подачи воды из колодцев и других источников. Для защиты насоса от работы в "сухом ходе" в конструкции предусмотрен поплавковый выключатель. Данным насосом нельзя перекачивать агрессивные, легко воспламеняющиеся или взрывчатые жидкости (например, бензин, масла, краски, растворители и т.д.), а также жидкие пищевые продукты. Насос не предназначен для подачи питьевой воды в жилые помещения.

        Преимущества

        • Автоматическая блокировка для защиты от сухого хода
        • Высокая производительность - 10000 л/ч
        • Насос полностью укомплектован и готов к работе
        • Коррозиестойкий корпус из пластика
        • Перекачивает грязную воду с размером грязных частиц до 35 мм