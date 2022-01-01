Дренажный насос DEKO DWP-750P 076-0515
Арт. О00000041842
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1 1/2
- Дренажный насос DEKO DWP-750P 076-0515 – аппарат для выкачивания сильно загрязненной воды с содержанием твердых частиц диаметром до 35 мм. Предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, сточных канав, подачи воды из колодцев и других источников. Для защиты насоса от работы в "сухом ходе" в конструкции предусмотрен поплавковый выключатель. Данным насосом нельзя перекачивать агрессивные, легко воспламеняющиеся или взрывчатые жидкости (например, бензин, масла, краски, растворители и т.д.), а также жидкие пищевые продукты. Насос не предназначен для подачи питьевой воды в жилые помещения.
Преимущества
- Автоматическая блокировка для защиты от сухого хода
- Высокая производительность - 10000 л/ч
- Насос полностью укомплектован и готов к работе
- Коррозиестойкий корпус из пластика
- Перекачивает грязную воду с размером грязных частиц до 35 мм