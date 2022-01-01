Преимущества

Автоматическая блокировка для защиты от сухого хода

Высокая производительность - 10000 л/ч

Насос полностью укомплектован и готов к работе

Коррозиестойкий корпус из пластика

Перекачивает грязную воду с размером грязных частиц до 35 мм

Дренажный насос DEKO DWP-750P 076-0515 – аппарат для выкачивания сильно загрязненной воды с содержанием твердых частиц диаметром до 35 мм. Предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, сточных канав, подачи воды из колодцев и других источников. Для защиты насоса от работы в "сухом ходе" в конструкции предусмотрен поплавковый выключатель. Данным насосом нельзя перекачивать агрессивные, легко воспламеняющиеся или взрывчатые жидкости (например, бензин, масла, краски, растворители и т.д.), а также жидкие пищевые продукты. Насос не предназначен для подачи питьевой воды в жилые помещения.