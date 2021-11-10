Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100

Преимущества

Двигатель не перегреется – встроенная термозащита моментально срабатывает при температуре больше 130° и не дает компрессору включиться, пока он не остынет. Такая система предохраняет поломку основных узлов и продлевает срок службы электромотора

Защита по току – сжатие воздуха прекратится при сверхнагрузках или коротком замыкании, чтобы избежать аварийной ситуации и обеспечить сохранность двигателя

Медная обмотка мотора – медь позволяет повысить производительность, при этом более устойчива к перегреву по сравнению с алюминием, поэтому ресурс двигателя увеличивается

Гальванизированное покрытие – клапанная плита не подвержена коррозии и окислению, пластины клапанов из сверхпрочной японской стали AISI 420 удачно прошли испытания в соляной ванне, что доказывает их высокую прочность даже в условиях повышенной влажности и высокой температуре

2 манометра – пользователю доступен контроль за давлением в ресивере и на выходной магистрали, поэтому при необходимости можно оперативно отрегулировать работу компрессора

Прессостат – реле отключает двигатель при достижении максимально допустимого давления и автоматически включает когда оно ниже установленной нормы. Это избавляет пользователя от ручной настройки и исключает аварийные ситуации

Клапан сброса давления – если реле не сработает при давлении выше 10 бар, избыточный воздух автоматически сбрасывается, эта система служит дополнительной подстраховкой и гарантирует безопасность работы

Прочный ресивер выдерживает длительное использование, поскольку выполнен из металла толщиной более 2.75 мм и защищен от протечек надежным сварным соединением

Воздушный фильтр – металлический корпус с картриджем из гофрированной бумаги позволяет эффективно очищать входящий поток от загрязняющих частиц. Это обеспечивает сохранность и износоустойчивость поршневой системы двигателя

Простое удаление конденсата – кран оснащен удобными подпальцевыми упорами, поэтому легко открывается для слива накопившейся в ресивере влаги

Быстрая транспортировка – колеса и П-образная ручка позволяют легко транспортировать компрессор в нужное место

Продуманная система транспортировки обеспечивает легкий разворот компрессора за счет двух поворотных колес и упрощает его перемещение по рабочей поверхности

Компрессор Denzel BCV2300/100 мощностью 2.3 кВт способен производить 440 литров сжатого воздуха в минуту. К нему могут подключаться сразу 2 пневмоинструмента, например, продувочный пистолет и плазморез. Высокие показатели производительности позволяют использовать данный компрессор в подсобных хозяйствах, гаражах, на СТО автомобилей, мебельных фабриках и т.д. Модель относится к высокоресурсному типу, т.к. оснащена надежным чугунным цилиндром, износостойким поршневым блоком с отличным охлаждением, двойной защитой двигателя. Отличительная особенность компрессора по сравнению с аналогами мощностью 2.3 кВт – это фильтр-влагоотделитель, установленный на выходе. Он препятствует попаданию конденсата и частиц масла в пневмомагистраль, что особенно важно при малярных работах и продувке элементов с электрическим соединением