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Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100
5.0
1
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100
    Арт. О00000032963
    5.0
    1
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100

      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2300/100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032963
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Компрессор Denzel BCV2300/100 мощностью 2.3 кВт способен производить 440 литров сжатого воздуха в минуту. К нему могут подключаться сразу 2 пневмоинструмента, например, продувочный пистолет и плазморез. Высокие показатели производительности позволяют использовать данный компрессор в подсобных хозяйствах, гаражах, на СТО автомобилей, мебельных фабриках и т.д. Модель относится к высокоресурсному типу, т.к. оснащена надежным чугунным цилиндром, износостойким поршневым блоком с отличным охлаждением, двойной защитой двигателя. Отличительная особенность компрессора по сравнению с аналогами мощностью 2.3 кВт – это фильтр-влагоотделитель, установленный на выходе. Он препятствует попаданию конденсата и частиц масла в пневмомагистраль, что особенно важно при малярных работах и продувке элементов с электрическим соединением

        Преимущества

        • Двигатель не перегреется – встроенная термозащита моментально срабатывает при температуре больше 130° и не дает компрессору включиться, пока он не остынет. Такая система предохраняет поломку основных узлов и продлевает срок службы электромотора
        • Защита по току – сжатие воздуха прекратится при сверхнагрузках или коротком замыкании, чтобы избежать аварийной ситуации и обеспечить сохранность двигателя
        • Медная обмотка мотора – медь позволяет повысить производительность, при этом более устойчива к перегреву по сравнению с алюминием, поэтому ресурс двигателя увеличивается
        • Гальванизированное покрытие – клапанная плита не подвержена коррозии и окислению, пластины клапанов из сверхпрочной японской стали AISI 420 удачно прошли испытания в соляной ванне, что доказывает их высокую прочность даже в условиях повышенной влажности и высокой температуре
        • 2 манометра – пользователю доступен контроль за давлением в ресивере и на выходной магистрали, поэтому при необходимости можно оперативно отрегулировать работу компрессора
        • Прессостат – реле отключает двигатель при достижении максимально допустимого давления и автоматически включает когда оно ниже установленной нормы. Это избавляет пользователя от ручной настройки и исключает аварийные ситуации
        • Клапан сброса давления – если реле не сработает при давлении выше 10 бар, избыточный воздух автоматически сбрасывается, эта система служит дополнительной подстраховкой и гарантирует безопасность работы
        • Прочный ресивер выдерживает длительное использование, поскольку выполнен из металла толщиной более 2.75 мм и защищен от протечек надежным сварным соединением
        • Воздушный фильтр – металлический корпус с картриджем из гофрированной бумаги позволяет эффективно очищать входящий поток от загрязняющих частиц. Это обеспечивает сохранность и износоустойчивость поршневой системы двигателя
        • Простое удаление конденсата – кран оснащен удобными подпальцевыми упорами, поэтому легко открывается для слива накопившейся в ресивере влаги
        • Быстрая транспортировка – колеса и П-образная ручка позволяют легко транспортировать компрессор в нужное место
        • Продуманная система транспортировки обеспечивает легкий разворот компрессора за счет двух поворотных колес и упрощает его перемещение по рабочей поверхности