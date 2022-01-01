Дизельный генератор АД-30С-Т400-1РМ19

Преимущества

Моторесурс дизель-генератора составляет 8000 часов до капитального ремонта

Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания

Возможность оборудования системами автозапуска (АВР) или синхронизации

Полная адаптация к качеству российского дизельного топлива

Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов

Низкая стоимость расходных материалов

Соответствие российским и международным стандартам

Доступность расходных материалов и запчастей в сети дилеров и сервисных центров

Серия двигателей TSS Diesel производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая, по заказу и эксклюзивно для ГК ТСС

6 цилиндров, рядное расположение цилиндров

Система охлаждения - жидкостная

4.15 литра - рабочий объём двигателя

Система впуска воздуха - с турбонаддувом

Электростартер

Рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30

Система возбуждения SHUNT

КПД 94%

Вывод на экран основных технических параметров ДГУ

Многоязычный интерфейс, включая русский, для управления работой ДГУ

Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РМ19 022852 применяется в качестве основного или резервного источника питания электротехники. Модель не доставляет сложностей в эксплуатации. Расход топлива при 50% мощности - 4.2 л/ч, 75% - 6.2 л/ч, 100% - 8.3 л/ч.