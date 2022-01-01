Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РМ19 022852 применяется в качестве основного или резервного источника питания электротехники. Модель не доставляет сложностей в эксплуатации. Расход топлива при 50% мощности - 4.2 л/ч, 75% - 6.2 л/ч, 100% - 8.3 л/ч.



Преимущества