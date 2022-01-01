Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РМ19
Арт. tss_2181016
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|6.2
Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РМ19 022852 применяется в качестве основного или резервного источника питания электротехники. Модель не доставляет сложностей в эксплуатации. Расход топлива при 50% мощности - 4.2 л/ч, 75% - 6.2 л/ч, 100% - 8.3 л/ч.
Преимущества
- Моторесурс дизель-генератора составляет 8000 часов до капитального ремонта
- Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания
- Возможность оборудования системами автозапуска (АВР) или синхронизации
- Полная адаптация к качеству российского дизельного топлива
- Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов
- Низкая стоимость расходных материалов
- Соответствие российским и международным стандартам
- Доступность расходных материалов и запчастей в сети дилеров и сервисных центров
- Серия двигателей TSS Diesel производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая, по заказу и эксклюзивно для ГК ТСС
- 6 цилиндров, рядное расположение цилиндров
- Система охлаждения - жидкостная
- 4.15 литра - рабочий объём двигателя
- Система впуска воздуха - с турбонаддувом
- Электростартер
- Рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30
- Система возбуждения SHUNT
- КПД 94%
- Вывод на экран основных технических параметров ДГУ
- Многоязычный интерфейс, включая русский, для управления работой ДГУ