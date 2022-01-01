Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РМ11 031307 обладает высокой мощностью. Специальная конструкция двигателя облегчает выработку электроэнергии: для получения одного киловатта требуется меньше топлива. Общие параметры генератора сведены к оптимуму: объем двигателя и расход топлива идеальны для объема бака. Это исключает возникновения перерасхода или быстрое опустошение бака. Точный подбор параметров облегчает работу генератора в любых условиях в качестве основного или альтернативного источника энергии. Кнопка аварийного отключения двигателя расположена на панели управления - при любой нештатной ситуации можно быстро остановить работу устройства без повреждения какого-либо узла.

Преимущества