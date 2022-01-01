Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РМ11
Арт. tss_2202969
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|6.9
Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РМ11 031307 обладает высокой мощностью. Специальная конструкция двигателя облегчает выработку электроэнергии: для получения одного киловатта требуется меньше топлива. Общие параметры генератора сведены к оптимуму: объем двигателя и расход топлива идеальны для объема бака. Это исключает возникновения перерасхода или быстрое опустошение бака. Точный подбор параметров облегчает работу генератора в любых условиях в качестве основного или альтернативного источника энергии. Кнопка аварийного отключения двигателя расположена на панели управления - при любой нештатной ситуации можно быстро остановить работу устройства без повреждения какого-либо узла.
Преимущества
- Моторесурс дизель-генератора составляет 8000 часов до капитального ремонта
- Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания
- Возможность оборудования системами автозапуска (АВР)
- Полная адаптация к качеству российского дизельного топлива
- Перед отправкой заказчику проводится тестирования каждого ТСС АД-24С-Т400-1РМ11 031307 под нагрузкой продолжительностью не менее 2-х часов
- Низкая стоимость и доступность расходных материалов
- Соответствие российским и международным стандартам
- Серия двигателей производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая, по заказу и эксклюзивно для ГК ТСС
- 4 цилиндра, рядное расположение цилиндров
- Система охлаждения - жидкостная
- Электростартер
- Рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30
- для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки
- В конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения
- Имеет технологические проемы для заправки ДГУ топливом, смазочными материалами
- Кнопка аварийного останова вынесена наружу
- Напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования