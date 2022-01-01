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Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РМ11
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Дизельные генераторы
    Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РМ11
    Арт. tss_2202969
    Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РМ11
    Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РМ11
    Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РМ11
      Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РМ11
      Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РМ11
      Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РМ11

      Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РМ11

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2202969

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		6.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РМ11 031307 обладает высокой мощностью. Специальная конструкция двигателя облегчает выработку электроэнергии: для получения одного киловатта требуется меньше топлива. Общие параметры генератора сведены к оптимуму: объем двигателя и расход топлива идеальны для объема бака. Это исключает возникновения перерасхода или быстрое опустошение бака. Точный подбор параметров облегчает работу генератора в любых условиях в качестве основного или альтернативного источника энергии. Кнопка аварийного отключения двигателя расположена на панели управления - при любой нештатной ситуации можно быстро остановить работу устройства без повреждения какого-либо узла.

        Преимущества

        • Моторесурс дизель-генератора составляет 8000 часов до капитального ремонта
        • Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания
        • Возможность оборудования системами автозапуска (АВР)
        • Полная адаптация к качеству российского дизельного топлива
        • Перед отправкой заказчику проводится тестирования каждого ТСС АД-24С-Т400-1РМ11 031307 под нагрузкой продолжительностью не менее 2-х часов
        • Низкая стоимость и доступность расходных материалов
        • Соответствие российским и международным стандартам
        • Серия двигателей производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая, по заказу и эксклюзивно для ГК ТСС
        • 4 цилиндра, рядное расположение цилиндров
        • Система охлаждения - жидкостная
        • Электростартер
        • Рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30
        • для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки
        • В конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения
        • Имеет технологические проемы для заправки ДГУ топливом, смазочными материалами
        • Кнопка аварийного останова вынесена наружу
        • Напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования