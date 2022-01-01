Дренажный насос для грязной воды KP800, 800 Вт, подъем 8 м, 13000 л/ч Kronwerk
Характеристики
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Производитель
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Самовсасывающий
|Да
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Дренажный насос Kronwerk KP800 используется в быту, на стройке, в коммунальном хозяйстве. Предназначен для откачки чистой и грязной (с фракциями до 35 мм) воды из котлованов, бассейнов, колодцев и резервуаров на глубине погружения до 7 м. Подходит для организации стационарной дренажной системы осушения подвала, погреба и первых этажей. Благодаря производительности до 13000 л/ч и напору до 8 м применяется в системах полива дачного или загородного дома.
Преимущества
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Поплавковый механизм не допускает работы всухую, полностью автоматизируя весь процесс.
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Насос легко установить, для этого необходимо опустить его с помощью троса в вертикальном положении на дно резервуара или колодца.
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Корпус выполнен из прочного пластика, не подверженного образованию коррозии, что увеличивает срок службы насоса.
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Универсальный штуцер ¼" и 1" — можно подсоединять шланги разного диаметра без переходников.
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Трехжильный кабель обеспечивает защиту пользователя от удара тока.
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Благодаря длинному сетевому шнуру 10 м насос легко погружать даже в глубокие колодцы.
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Небольшие габариты и вес 5,2 кг позволяют использовать насос в узких резервуарах и колодцах.
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Ручка на корпусе обеспечивает удобство транспортировки и погружения насоса.
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Расширенное основание обеспечивает устойчивость насоса в воде.
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