Дренажный насос для грязной воды KP800, 800 Вт, подъем 8 м, 13000 л/ч Kronwerk

Дренажный насос Kronwerk KP800 используется в быту, на стройке, в коммунальном хозяйстве. Предназначен для откачки чистой и грязной (с фракциями до 35 мм) воды из котлованов, бассейнов, колодцев и резервуаров на глубине погружения до 7 м. Подходит для организации стационарной дренажной системы осушения подвала, погреба и первых этажей. Благодаря производительности до 13000 л/ч и напору до 8 м применяется в системах полива дачного или загородного дома.

Преимущества