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Дренажный насос для грязной воды KP800, 800 Вт, подъем 8 м, 13000 л/ч Kronwerk
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Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос для грязной воды KP800, 800 Вт, подъем 8 м, 13000 л/ч Kronwerk
    Арт. mir-instrumenta_33166
    Дренажный насос для грязной воды KP800, 800 Вт, подъем 8 м, 13000 л/ч Kronwerk

      Дренажный насос для грязной воды KP800, 800 Вт, подъем 8 м, 13000 л/ч Kronwerk

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_33166

      Характеристики

      Производитель
      		Kronwerk
      Самовсасывающий
      		Да
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дренажный насос Kronwerk KP800 используется в быту, на стройке, в коммунальном хозяйстве. Предназначен для откачки чистой и грязной (с фракциями до 35 мм) воды из котлованов, бассейнов, колодцев и резервуаров на глубине погружения до 7 м. Подходит для организации стационарной дренажной системы осушения подвала, погреба и первых этажей. Благодаря производительности до 13000 л/ч и напору до 8 м применяется в системах полива дачного или загородного дома.

        Преимущества

        • Поплавковый механизм не допускает работы всухую, полностью автоматизируя весь процесс.

        • Насос легко установить, для этого необходимо опустить его с помощью троса в вертикальном положении на дно резервуара или колодца.

        • Корпус выполнен из прочного пластика, не подверженного образованию коррозии, что увеличивает срок службы насоса.

        • Универсальный штуцер ¼" и 1" — можно подсоединять шланги разного диаметра без переходников.

        • Трехжильный кабель обеспечивает защиту пользователя от удара тока.

        • Благодаря длинному сетевому шнуру 10 м насос легко погружать даже в глубокие колодцы.

        • Небольшие габариты и вес 5,2 кг позволяют использовать насос в узких резервуарах и колодцах.

        • Ручка на корпусе обеспечивает удобство транспортировки и погружения насоса.

        • Расширенное основание обеспечивает устойчивость насоса в воде.