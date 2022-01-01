Картридж для фильтра Джилекс ЭФГ 112/508-10мкм (20 ББ) 1333
Арт. О00000029201
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|11
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Габариты, мм
|560х350х520
- Картридж для фильтра Джилекс ЭФГ 112/508-10мкм (20 ББ) 1333 - предназначен для очистки воды от механических примесей с размером частиц свыше 10 мкм. Очищающий материал - полипропиленовый волокнистый материал с различной плотностью намотки. Это простой и эффективный способ защиты сантехники и бытовой техники.