Картридж для фильтра Джилекс ЭФГ 112/508-10мкм (20 ББ) 1333 - предназначен для очистки воды от механических примесей с размером частиц свыше 10 мкм. Очищающий материал - полипропиленовый волокнистый материал с различной плотностью намотки. Это простой и эффективный способ защиты сантехники и бытовой техники.