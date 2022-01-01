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Картридж для фильтра Джилекс ЭФГ 112/508-10мкм (20 ББ) 1333
660 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж для фильтра Джилекс ЭФГ 112/508-10мкм (20 ББ) 1333
    Арт. О00000029201
    Картридж для фильтра Джилекс ЭФГ 112/508-10мкм (20 ББ) 1333

      Картридж для фильтра Джилекс ЭФГ 112/508-10мкм (20 ББ) 1333

      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000029201

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		11
      Габариты, мм
      		560х350х520
      Все характеристики
      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры