Элемент фильтрующий обезжелезивающий Джилекс ЭФН 112/250-5мкм 10 ББ 1348

Элемент фильтрующий Джилекс ЭФН 112/250 (10 ББ) (обезжелезивающий) - предназначен для очистки воды от растворенного и нерастворенного железа, марганца, тяжелых а также механических примесей: песка, ржавчины, окалины. Очищающий материал - катионообменная волокнистая нить, намотанная на перфорированный каркас.