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Элемент фильтрующий обезжелезивающий Джилекс ЭФН 112/250-5мкм 10 ББ 1348
2 690 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Элемент фильтрующий обезжелезивающий Джилекс ЭФН 112/250-5мкм 10 ББ 1348
    Арт. О00000025425
    Элемент фильтрующий обезжелезивающий Джилекс ЭФН 112/250-5мкм 10 ББ 1348

      Элемент фильтрующий обезжелезивающий Джилекс ЭФН 112/250-5мкм 10 ББ 1348

      2 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025425

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Удержание веществ
      		механические примеси, железо, марганец
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      2 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры