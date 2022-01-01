Элемент фильтрующий обезжелезивающий Джилекс ЭФН 112/250-5мкм 10 ББ 1348
Арт. О00000025425
Характеристики
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Производитель
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Удержание веществ
|механические примеси, железо, марганец
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Для загородного дома
|Да
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Для городской воды
|Да
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Подходит для горячей воды
|Нет
- Элемент фильтрующий Джилекс ЭФН 112/250 (10 ББ) (обезжелезивающий) - предназначен для очистки воды от растворенного и нерастворенного железа, марганца, тяжелых а также механических примесей: песка, ржавчины, окалины. Очищающий материал - катионообменная волокнистая нить, намотанная на перфорированный каркас.