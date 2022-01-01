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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Citadel
20 190 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Citadel
Арт. О00000022585
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Citadel
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Citadel
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Citadel

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Citadel

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20 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 691 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000022585

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
20 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 691 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Водонагреватель Electrolux EWH 100 Citadel создан для того, чтобы вам не приходилось жертвовать комфортом. Объем бака рассчитан на 4-х пользователей (при среднем расходе). Внутренний бак прибора выполнен из нержавеющей стали Inox+ Technology с высоким содержанием легирующих элементов: хрома и никеля, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии, надёжность прибора подтверждает гарантия на внутренний бак 7 лет. За долговечность водонагревателя также отвечает нагревательный элемент из высококачественной меди и наличие ЭКО-режима, при котором вода нагревается до 50-55 градусов и происходит её термическая обработка и снижается вероятность образования накипи.

    Преимущества

    • При изготовлении внутреннего бака водонагревателей используется высококачественная нержавеющая сталь с высоким содержанием антикоррозийных легирующих элементов хрома и никеля, которая гарантирует безупречную эксплуатацию и увеличивает срок службы прибора
    • При выборе экономичного режима вода в баке нагревается до 55°С, при такой температуре происходит обеззараживание воды и защита от накипи, а также повышается ресурс нагревательного элемента