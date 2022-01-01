Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Citadel

Преимущества

При изготовлении внутреннего бака водонагревателей используется высококачественная нержавеющая сталь с высоким содержанием антикоррозийных легирующих элементов хрома и никеля, которая гарантирует безупречную эксплуатацию и увеличивает срок службы прибора

При выборе экономичного режима вода в баке нагревается до 55°С, при такой температуре происходит обеззараживание воды и защита от накипи, а также повышается ресурс нагревательного элемента

Водонагреватель Electrolux EWH 100 Citadel создан для того, чтобы вам не приходилось жертвовать комфортом. Объем бака рассчитан на 4-х пользователей (при среднем расходе). Внутренний бак прибора выполнен из нержавеющей стали Inox+ Technology с высоким содержанием легирующих элементов: хрома и никеля, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии, надёжность прибора подтверждает гарантия на внутренний бак 7 лет. За долговечность водонагревателя также отвечает нагревательный элемент из высококачественной меди и наличие ЭКО-режима, при котором вода нагревается до 50-55 градусов и происходит её термическая обработка и снижается вероятность образования накипи.