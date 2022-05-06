Фильтр грубой очистки Tebo 015070101-02, п/п 20мм ВН/ВН
Арт. X169500242
Характеристики
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Производитель
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Тип фильтра
|косой фильтр
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Тип резьбы
|внутренняя/внутренняя
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Материал
|латунь, полипропилен
- Фильтр TEBO с корпусом из полипропилена и сетчатым элементом из нержавеющей стали, предназначенный для очистки транспортируемой жидкости от нерастворимых примесей Полипропиленовые фитинги TEBO technics проходят строгий многоступенчатый контроль качества: результаты проведенных лабораторных и сертификационных испытаний показывают, что технические характеристики продукции TEBO technics соответствуют нормам ГОСТ, DIN и TSE.