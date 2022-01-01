Фреза кромочная конусная Атака 132320
Арт. Х151941
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|кромочная
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Вид
|концевая
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Диаметр хвостовика, мм
|12
- Кромочные конусные фрезы применяются для задания скошенного профиля кромки дерева. Данная фреза задает угол скоса 45 градусов. По сравнению со строго перпендикулярной кромкой, увеличивается площадь при склеивании деталей со скошенным профилем. Ассортимент фрез Атака включает в себя большое количество концевых фрез различных конфигураций и предназначения, применяемых как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.
Преимущества
- Фрезы Атака изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, отличаются повышенным ресурсом, высокой скоростью обработки и точностью обрабатываемой поверхности
- Используются для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат