Фреза кромочная конусная Атака 132320

Преимущества

Фрезы Атака изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, отличаются повышенным ресурсом, высокой скоростью обработки и точностью обрабатываемой поверхности

Используются для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат

Кромочные конусные фрезы применяются для задания скошенного профиля кромки дерева. Данная фреза задает угол скоса 45 градусов. По сравнению со строго перпендикулярной кромкой, увеличивается площадь при склеивании деталей со скошенным профилем. Ассортимент фрез Атака включает в себя большое количество концевых фрез различных конфигураций и предназначения, применяемых как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.