Фреза кромочная конусная Энкор 9233
Арт. Х1519184
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|концевая
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Диаметр хвостовика, мм
|8
- Фреза Энкор 9233 предназначена для выполнения фаски на кромках столярных изделий и декоративной обработки кромок столешниц, элементов корпусной мебели. Выполнение угловой фаски по ребру делянок и последующее склеивание по длине, дает возможность получать объемные столярные изделия. Используется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками.
Преимущества
- Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм
- Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия