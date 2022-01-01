Фреза кромочная конусная Энкор 9233

Преимущества

Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм

Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия

Фреза Энкор 9233 предназначена для выполнения фаски на кромках столярных изделий и декоративной обработки кромок столешниц, элементов корпусной мебели. Выполнение угловой фаски по ребру делянок и последующее склеивание по длине, дает возможность получать объемные столярные изделия. Используется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками.