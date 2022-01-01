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Фреза кромочная конусная Энкор 9233
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Конусные фрезы
    Фреза кромочная конусная Энкор 9233
    Арт. Х1519184
    Фреза кромочная конусная Энкор 9233
    Фреза кромочная конусная Энкор 9233
    Фреза кромочная конусная Энкор 9233
      Фреза кромочная конусная Энкор 9233
      Фреза кромочная конусная Энкор 9233
      Фреза кромочная конусная Энкор 9233

      Фреза кромочная конусная Энкор 9233

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1519184

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		концевая
      Диаметр хвостовика, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза Энкор 9233 предназначена для выполнения фаски на кромках столярных изделий и декоративной обработки кромок столешниц, элементов корпусной мебели. Выполнение угловой фаски по ребру делянок и последующее склеивание по длине, дает возможность получать объемные столярные изделия. Используется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками.

        Преимущества

        • Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм
        • Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия