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Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 253S 9670693-01
4.5
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 253S 9670693-01
    Арт. X186129240
    4.5
    2
    Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 253S 9670693-01
    Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 253S 9670693-01
    Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 253S 9670693-01
      Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 253S 9670693-01
      Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 253S 9670693-01
      Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 253S 9670693-01

      Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 253S 9670693-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186129240
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Швеция
      Мощность, л.с.
      		3.26
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 253S 9670693-01 - самоходная машина для стрижки газонной травы на больших участках. Функция ReadyStart снижает сопротивления шнура стартера, что гарантирует быстрый запуск. Надежный бензиновый мотор обеспечивает долговечность косилки. Большой травосборник не требует частого опустошения. Возможна установка набора BioClip® для мульчирования. Высота скоса регулируется с помощью ручки. Рукоятка легко складывается, что экономит место при хранении и транспортировке косилки.

        Преимущества

        • Профессиональный двигатель Briggs&Stratton 650EXi SERIES™ с функцией ReadyStart - легкий запуск, надежность и долговечность
        • Центральная регулировка высоты среза - 6 уровней, варьируется от 20 до 75 мм
        • Мягкий захват на рукоятке
        • Мульчирование доступно как опция
        • Легкий в использовании травосборник
        • Режимы стрижки: сбор в травосборник и задний выброс
        • Колеса с двумя подшипниками - плавность работы
        • Дека изготовлена из композитного материала
        • Долгий срок службы